В котельной №1 Кировского района, обеспечивающей теплом и горячей водой поселок Веселая балка, завершена установка трех новых котлов. Модернизация котельной, включающая замену котлового и насосного оборудования, ведется в рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения». Реконструкция этого объекта позволит уже в предстоящий отопительный сезон улучшить обеспечение теплом и горячей водой жителей поселка.

В Кировском районе полным ходом идет модернизация котельной №1. Это один из наиболее крупных объектов инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения». Котельная эксплуатируется более 45 лет, ее запустили в начале 1970-х годов. С тех пор оборудование пришло в негодность: котлы и горелки часто давали сбой, износ сетей, идущих от источника тепла, превысил 70%.

Компания приняла решение о полном техническом переоснащении котельной. Процесс модернизации разбили на несколько этапов. В 2016 году заменили насосную группу. Год назад, на втором этапе, специалисты подрядной организации установили два новых мощных современных котла. При этом, чтобы десятитонные агрегаты поместились в котельную, пришлось разбирать кровлю. Установка осуществлялась с помощью подъемного крана. Тогда же реконструировали 2,5 км трубопроводов, идущих от источника теплоснабжения.

Сейчас реконструкция котельной вступила в завершающую стадию. На днях в котельной смонтировали еще три современных котла. Новые котлы отличаются от своих предшественников улучшенными техническими характеристиками, высоким КПД и надежностью.

В настоящее время на объекте проходит обвязка насосов, устанавливается современное газовое оборудование. Параллельно идет подготовка к обновлению системы химводоподготовки. Кроме того, до конца этого года планируется обновить внутреннюю отделку здания и полностью отремонтировать фасад.

Важно, что на время техперевооружения объекта коммунальные услуги потребителям оказываются в штатном режиме — от действующего прежнего оборудования.

Модернизация котельной №1 позволит повысить надежность теплоснабжения 106 многоквартирных домов поселка Веселая балка, в которых проживают почти 5,5 тысяч жителей.

Напомним, на данный момент объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда составил порядка 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.