Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 110 мм и протяженностью 195 м по ул. Полоцкая от ул. Жмеринская до ул. П. Морозова. В связи с этим с 08.00 час. до 20.00 час. 13 августа 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Дзержинского района Волгограда:

— ул. Бугская, дд. №27-37, 32-44;

— ул. Жмеринская, дд. №2-8;

— пер. Жмеринский, дд. №2-22, 1-15;

— ул. П. Морозова, дд. №1-23;

— ул. Полоцкая, дд. №50-58, 35-39;

— ул. Полины Осипенко, дд. №93-95;

— ул. Раздольная, дд. №57-75, 82-98;

— ул. Третьяковская, дд. №24-30, 23-25;

— ул. Хуторская, дд. №56-80; 49-73.

Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.