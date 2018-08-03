4 августа в 18:00 на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч среди команд клубов ФНЛ «Ротор» — «Сочи». В связи с этим в этот день на маршруты общественного транспорта выйдет дополнительный подвижной состав.

Так, за 2 часа до начала матча и до 21:00 общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград-Арена» по благоустроенным пешеходным зонам.

После окончания игры для удобства болельщиков на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты №№9 и 12 выйдет дополнительный состав. Будут усилены и автобусные направления в Тракторозаводский и Красноармейский районы: на маршрутах №№2 и 21 интервал движения в вечернее время сократится до 10-15 минут.

Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется. В случае необходимости во время выгрузки стадиона «Волгоград Арена» сотрудники ГИБДД готовы организовать ручное регулирование движения на проспекте им. В.И. Ленина и других прилегающих улицах. Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном автотранспорте, будут доступны все близлежащие парковочные площадки: у нового Парка Победы напротив стадиона «Волгоград Арена», у ТРЦ «Европа Сити Молл», на парковках на улице им. Маршала Крылова и другие.