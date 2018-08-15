2 сентября Волгоград будет праздновать свою 429 годовщину. В рамках праздника запланировано множество мероприятий для всех возрастных групп. Праздник будет отмечаться по всему городу, но основные мероприятия в этом году пройдут на нескольких площадках — на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история», на площади Павших Борцов, в парке «Комсомольский сад» и в парке Победы напротив нового стадиона.

Так, 2 сентября на территории у музея «Россия – моя история» откроются сразу три интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут познакомиться с живописью и искусством оригами, освоить технику трэш-арта и поработать со штампами. Самые лучшие работы будут представлены здесь же, на специальных выставочных стендах.

​Мастер-классы для начинающих проведут опытные педагоги Детской художественной школы №1 им. В.В. Федорова и художественных отделений школ искусств Волгограда. Творческие площадки будут работать с 15:00 до 19:00.

Первая интерактивная площадка будет называться «Тропический мир». Здесь ребята научатся уникальным приёмам работы со штампами, ознакомятся с графическими возможностями линолеума и штихелей. По окончании мастер-класса каждый участник заберет с собой собственную открытку с изображением тропических зверей и птиц с использованием заранее приготовленных штампов.

Еще одна интерактивная площадка «Арт-объект» будет посвящена знакомству с техникой треш-арта. Участники мастер-класса попробуют создать арт-объект из кусков проволоки, бумаги, прищепок и канцелярских товаров.

Третий мастер-класс «Закладки для книг» будет организован для тех, кто любит складывать фигурки из бумаги. Юные волгоградцы ознакомятся с техникой оригами и под руководством опытных наставников создадут из цветной бумаги оригинальные, креативные закладки для книг.

В этом году торжество пройдет под лозунгом «Волгоград – город ярких и творческих людей» и помимо интерактивных площадок волгоградцев ждут: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, флэшмобы. Также жителей ждут и интерактивные мероприятия: постановки вместе с профессиональными актерами, дегустация блюд национальных кухонь, конкурсы, квесты, выступления на большой сцене и многое другое.

В общем, готовьтесь — программа обещает быть насыщенной.