В рамках празднования Дня города 1 сентября на площади Павших борцов состоится презентация достижений учреждений физической культуры и спорта Волгограда. В мероприятии примут участие воспитанники и тренеры практически всех спортивных школ города.

Мероприятие пройдет 1 сентября с 18:00 до 20:00. В это же время на площади Павших борцов состоится фитнес-марафон, который включит в себя общегородскую зарядку для всех желающих, а также мастер-классы по фитнесу, которые проведут тренеры подростково-молодежных клубов Волгограда.

Отметим, что в Волгограде работает 30 муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Это физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, клубы, плавательные бассейны, спортивные школы. В них занимаются более 12 тысяч юношей и девушек. В 21 спортивной школе и 9 учреждениях физической культуры и спорта проводятся тренировочные занятия по 33 видам спорта: гимнастике, баскетболу, акробатике, легкой атлетике, прыжкам в воду, боксу, греко-римской борьбе, футболу, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ, водному поло, парусному спорту и многим другим.