И ещё одно интересное и красочное мероприятие ждет волгоградцев в рамках празднования 429-ой годовщины со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда. Грандиозное пиротехническое шоу — фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия» — будет проходить на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» сразу после гала-концерта. Свое искусство волгоградцам продемонстрируют команды пиротехников из разных городов России, выпустив в небо в общей сложности более 30 тысяч красочных залпов. Фестиваль фейерверков пройдет с 21:00 до 22:00.

​Волгоградцам и гостям города свое искусство покажут пять команд пиротехников из Волгограда, Липецка, Калуги, Северодвинска и Москвы. Это лидирующие пиротехнические компании страны, участники, призеры и организаторы большого количества фестивалей и общегородских праздников. Профессиональные пиротехники используют заряды с различными эффектами, разного калибра, что позволяет получать в небе самые невероятные картины.

Выступления пиротехнических команд оценит судейская коллегия, состоящая из заслуженных деятелей культуры и искусств РФ и специалистов пиротехнического рынка. Помимо награды для главного победителя организаторы планируют вручить приз зрительских симпатий. Победителя в этой номинации определят сами горожане. Отметим, что волгоградская команда выступит вне конкурса.

Для проведения конкурсной программы будут использованы около 30 тонн пиротехники. Панорама фейерверк-шоу составит 300 метров, а продолжительность каждого пиротехнического этюда — не менее 400 секунд. Каждая команда везет в Волгоград свою эксклюзивную программу. Нет сомнений в том, что красочное шоу произведет впечатление на волгоградцев и гостей города, считают организаторы. Планируется, что полюбоваться великолепным зрелищем в ночном волгоградском небе соберутся тысячи людей.