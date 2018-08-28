Ну и куда же без вкусностей в праздник! В День города волгоградцев приглашают на городской гастрономический фестиваль «срЕДА», который будет проходить 1 и 2 сентября в Комсомольском саду.

Во время мероприятия повара самых модных волгоградских заведений в формате «открытой кухни» приготовят для гостей фестиваля бургеры, буррито, вонтоны, тиджелла, шашлык, домашние сыры, кофе, авторское мороженое, лимонады. Гостей ждут уникальные блюда с региональным компонентом, специальные предложения, а также бонусы и подарки от заведений.

Для детей будут работать интерактивные площадки, где пройдут тематические мастер-классы, подвижные игры на английском языке, уроки рисования. Все желающие смогут принять участие в строительстве вигвама, разрисовать яркими цветами гигантскую раскраску, сделать фото на память в красочной фотозоне. Активности пройдут в формате квеста. Посетители фестиваля смогут взять купон с обозначением интерактивных зон, собрать отметки об их прохождении и получить вкусные или полезные призы за участие. Завершит день праздничный флешмоб с разбиванием пиньяты – большой полой игрушки из бумаги, внутри которой спрятаны конфеты🍬, маленькие подарки и конфетти.

2 сентября гостей фестиваля также будут ждать аппетитные блюда кухонь разных стран мира и выступления уличных артистов – циркачей, музыкантов, танцоров. Зрителям предложат оценить творческие номера и проголосовать за понравившегося артиста. В интерактивных зонах пройдут мастер-классы для взрослых и детей, а музей-заповедник «Старая Сарепта» предложит посетителям попробовать свои силы в выжимке горчичного масла на ручном прессе💪.

Организатором фестиваля «срЕда» выступает региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов при поддержке Комитета культуры Волгоградской области, и Администрация г.Волгограда. Партнеры фестиваля — Проект «Рябчик», Компания «Итгаз», Креативное пространство ЛОФТ1890, Автоцентр «Агат», Банк «Российский капитал», Проект «Морожко», Творческое объединение «Штоты», Художественная школа им. В.В. Фёдорова, Учреждение дополнительного образования «Твоя английская школа», Музей-заповедник «Старая Сарепта».