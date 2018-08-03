В рамках празднования Дня города в Волгограде состоится фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит», который будет проходить 1 и 2 сентября. Площадкой для проведения фестиваля станет парк «Победы» у подножия Мамаева Кургана. На фестивале «Царицын Арт Стрит» будут представлены одни из самых популярных молодежных течений – хип-хоп и брейк-данс. Танцоры подарят зрителям и участникам незабываемое шоу и море ярких эмоций.

1 сентября состоится отборочный тур фестиваля уличных субкультур «Царицын Арт Стрит», а 2 сентября, на второй день празднования 429-ой годовщины со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда, для жителей и гостей города выступят финалисты. В фестивале примут участие самые талантливые танцоры волгоградских школ, а также гости из других регионов России и стран зарубежья в возрасте от 6 до 30 лет. Фестиваль пройдет в конкурсно-показательном и соревновательном сегментах. У участников будет возможность проявить себя в нескольких номинациях — «Брейк-данс турниры» (дети до 13 лет, подростки 14-17 лет, взрослые 18 лет), «Хип-Хоп танец» (до 17 лет, 18 лет и старше), «Граффити». Осуществлять судейство на фестивале будут именитые танцоры брейк-данса и хип-хопа.

Фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит» является открытым мероприятием, демонстрирующим современные направления молодежного движения. Это прекрасная возможность для молодежи Волгограда встретить своих единомышленников и провести время в ритме танца. Фестиваль также даст возможность продвижения танцевальных проектов, реализуемых в молодежных центрах, клубах и студиях хореографии.

Организаторы фестиваля — муниципальное учреждение «Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда», муниципальное учреждение «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщины со дня основания Царицына — Сталинграда — Волгограда, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на нескольких городских площадках, в том числе на благоустроенной пешеходной территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» и в новом парке «Победы» у подножия Мамаева Кургана.