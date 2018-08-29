В котельной 101 квартала, расположенной на ул. Камской, в пусконаладочном режиме запустили автоматизированный блочный тепловой пункт, работающий без обслуживающего персонала. Новое современное оборудование установили на объекте в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», благодаря ему улучшится подача горячей воды жителям 10 многоквартирных домов.

В Центральном районе продолжается модернизации котельной квартала №101, обслуживающей более пяти тысяч жителей, проживающих в границах улиц Голубинской, Новороссийской и Камской.

В ходе очередного этапа технического перевооружения на объекте установили современный блочный тепловой пункт (БТП), необходимый для приготовления горячей воды. На днях его запустили в работу в тестовом режиме. Преимущество данной установки в том, что она оснащена высокой степенью автоматизации, то есть способна работать без обслуживающего персонала и может самостоятельно в режиме реального времени передавать данные о температуре и давлении в трубах на пульт диспетчера. В случае возможной нештатной ситуации диспетчер сможет оперативно отрегулировать работу БТП.

В числе отличительных качеств установленного блочного теплового пункта — также надежность и энергоэффективность. Благодаря современным насосам и теплообменникам обеспечивается не только экономичный расход электроэнергии, но и стабильное производство и распределение горячей воды.

Монтаж нового БТП – лишь часть масштабной модернизации котельной 101 квартала. В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» здесь уже ликвидировали старую неэффективную котельную, введенную в эксплуатацию еще в 1977 году, в том числе демонтировали две дымовые трубы, через которые в атмосферу выделялись продукты сгорания топлива. Сейчас продолжается обновление оборудования вспомогательной котельной, которая заработала здесь в 2007 году. Ее построили «в помощь» старой котельной, чтобы надежно обеспечивать потребителей активно застраивающегося микрорайона теплом и горячей водой.

Комплексная модернизация котельной 101 квартала обеспечит стабильное теплоснабжение 27 домов, в том числе в 10 домах также будет улучшена подача горячей воды.

Напомним, объем инвествложений «Концессий теплоснабжения» в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние 2 года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.