И вновь в Волгограде состоится уже XI всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона», который будет посвящен празднованию 75-летия Сталинградской Победы. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 сентября в Комсомольском саду. В рамках фестиваля более шестиста самобытных исполнителей, участников творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества из 12 регионов представят волгоградцам и гостям города творческие работы, отражающие многообразие культурных традиций России.

На основной площадке фестиваля выступит сводный хор творческих коллективов Волгограда, прозвучат приветствия на национальных языках от участников праздника. Гала-концерт «Россия — это мы» представит вниманию зрителей яркий калейдоскоп фольклорных танцев и песен. Финальным аккордом программы станет совместное исполнение всеми участниками песни о России.

Рядом с главной сценой развернется выставка-ярмарка «Город мастеров». Более трехсот авторов из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Пермского и Краснодарского краев представят изделия из керамики, картины из кожи, вышивку, глиняную посуду, традиционные и авторские куклы, украшения из бисера, ажурные пуховые платки, плетеные поделки из лозы, деревянные панно и многое другое. Все гости праздника смогут угоститься чаем из гигантского самовара, научиться основам кузнечного и гончарного дела, плетения корзин из лозы, прядения из пуха, изготовления игрушек.

Напомним, что организаторами фестиваля национальных культур «От Волги до Дона» выступают комитет культуры Волгоградской области, ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» при поддержке ФГБУК «Государственный Российский дом народного творчества им В.Д. Поленова». Первый областной праздник фольклора и национальных традиций состоялся в 1989 году, в 1999 году фестиваль получил статус всероссийского. Количество и география участников праздника постоянно увеличивается. В этом году в фестивале национальных культур примут участие представители Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского, Пермского краев, республик Татарстан, Марий-Эл, Чувашия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания.