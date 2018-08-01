Мы продолжаем постигать Волгоград гастрономический. На этот раз нас с головой поглотила чайная стихия в Two Tea, а придти в себя помогли здешние кондитерские берега. Забегая вперёд, скажем — нам всё очень понравилось. Подробнее о наших кофеиново-сахарных экспериментах — в материале.

Где?

Центральный район, ул. Советская, 20

C 10.00 до 22.00

Интерьер

Просторное светлое помещение, оформленное в бирюзово-жёлтых тонах. Стильно и уютно. Есть столики для больших компаний и для рандеву. Привлекают внимание идеально прозрачные витрины с чайничкам и статуэтками — всё это хочется бесконечно долго рассматривать, а потом еще и купить: и то, и другое возможно.

Интерьер настраивает на неспешную работу за чашечкой чая и буквально подталкивает скоротать время до деловой встречи или тепло пообщаться с друзьями посреди недели.

Чем кормят в Two Tea?

Заведение позиционирует себя как чайный бар. В дополнение к хорошему чаю предлагают подкрепиться сладеньким. В заведении неплохой выбор: тортики, выпечка, хумус, мусс. Булочки ребята пекут сами, а вот тортики — заказывают и не где-нибудь, а в Дании.

Затем везут в глубокой заморозке до Волгограда! Естественно, удержаться после такого заявления мы не смогли. В заказ попали: фисташковая рикотта и чизкейк «Нью-Йорк», оба по 160 рублей за порцию.

Иииии, это было восхитительно! Как истинные сладкоежки и поклонники тортов, мы готовы ответить за каждый комплимент в сторону этих красавчиков. Идеально тонкое тесто, изумительная начинки и выразительный вкус — вот чем запомнился чизкейк. Фисташковый тортик тоже не подкачал: нежная консистенция и насыщенный фисташковый аромат оказались очень кстати. После дегустации двух этих красавчиков мы резко уверовали в датских кондитеров и обещаем есть чизкейк только в Two Tea.

Что пить?

Чаёв тут великое множество — заварят на любой вкус. 750 мл обойдутся в 180 рублей и выше, обычная чашка — в 80 рублей. Также готовят кофе по-восточному: 90 рублей за чашку. Можно выбрать авторские композиции или чайные коктейли за 270 и 140 рублей соответственно.

Мы остановили свой выбор на «Иван да ли» — коктейль делается на основе горных трав и индийского чая с добавлением яблок и чабреца. Принесли всё по заявленному, разве что не так поэтично, но нам понравилось. Но 140 рублей за кружку как-то многовато — такую цену не ценителям этого напитка оправдать сложно.

Второй напиток — не чайный, это вишневый лимонад. Цена та же, вкус приятный, но ничего особенного.

Время ожидания

Ждали недолго — ровно столько, сколько заваривается чай, но нам бы хотелось, чтобы все было чуточку быстрее.

Персонал

Внимательные ребята, которые смогли ответить даже на самые каверзные и назойливые вопросы без раздражения и спешки. Меню и состав всех чайных композиций знают назубок. :) После нашего допроса даже заинтересовались, не хотим ли мы устроиться к ним на работу, раз уж так интересуемся чаем…

Расчет

Принимают наличку и карточкам тоже рады.

Их тут множество. Начнем с того, что в заведении вы можете приобрести листовой чай различных видов — зеленый, черный, матча и другие. Ценник примерно от 450 рублей за 100 грамм. Здесь же можно обзавестись оригинальной и красивой посудой и другими специфическими предметами, которые пригодятся для настоящей чайной церемонии.

Пожалуй, самое интересное — это то, что здесь на постоянной основе проходят встречи чайного клуба. На них вас поближе познакомят с культурой чайных церемоний и прочими тонкостями употребления этого напитка, его историей и прочими нюансами, что обычно скрываются от глаз и вкусовых рецепторов тех, кто привык к чаю из пакетика. О расписании встреч можно узнать в группе заведения в VK. Вот такие нетривиальные, абсолютно бесценные чайные радости готовы вам подарить в Two Tea.

P/S

Однозначно советуем место всем, кто любит качественные натуральные напитки. Сюда приятно придти с девушкой или маленьким ребенком в выходные, а в будние дни можно неспешно поработать за чашечкой чая или вечером встретиться с друзьями. Всем чай!