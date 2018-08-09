И ещё одно интересное мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. 1 сентября на площади Павших Борцов состоится турнир по силовому экстриму на кубок «Сталинградская битва». Участниками турнира станут 10 российских спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Омска и других городов страны. Все они уже имеют звания чемпионов России, Европы и мира. Соревнования русских богатырей будут проходить с 14:00 до 18:00.

​Участникам волгоградского турнира предстоят испытания на силу, ловкость и выносливость сразу в нескольких дисциплинах: толчок бревна в 150 килограммов, «коромысло», буксировка автомобиля в 15 тонн, «карусель» и многие другие. В силовом экстриме себя покажут как представители пауэрлифтинга и бодибилдинга, так и секций тяжелой атлетики и борьбы, добившиеся в своих видах спорта серьёзных результатов.

Главным судьей соревнований в Волгограде станет Михаил Кокляев — сильнейший человек России, обладатель бывшего абсолютного рекорда России в становой тяге — 417.5 кг, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.

Как сообщил ведущий турнира — президент федерации силового экстрима Василий Грищенко, спортсменов ждет увлекательная и довольно сложная программа.

— Силовой экстрим – один из самых зрелищных силовых видов спорта, – отметил Василий Грищенко. – Богатырские игры не только привлекают зрителей, но и стимулируют молодых людей заниматься спортом.

Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщине со дня основания Царицына — Сталинграда — Волгограда, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на нескольких городских площадках – на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история», в Парке Победы у стадиона «Волгоград Арена», на площади Павших Борцов и в Комсомольском саду. В планах организаторов – администрации Волгограда — около ста мероприятий: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, квесты, флэшмобы и многое другое.