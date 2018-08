Эти выходные богаты на мероприятия, так что не тормозите. Нас ждут: музыкальный фестиваль Impulse, вечеринка в Миле, ярмарка бездомных животных, показ немецко-российского фильма про Россию, матч «Ротора» и многое другое, что не вошло в ТОП-5. Увидите в конце публикации.

№5

В субботу в пабе «Nora» покажут фильм «I love you, I hate you, eat the soup!». Фильм снят за два месяца до Чемпионата мира по футболу 2018 года немецко-российской съемочной группой из берлинского Центра искусства и урбанистики. Россия в фильме полна противоречий. Такое вы не увидите по телевизору ни в Германии, ни в России. Мероприятие платное, подробности здесь.

№4

В эти выходные команда MOTIVE SOUND запускает новую вечеринку IMPULSE. IMPULSE — это музыкальный фестиваль и городская арт-площадка на открытом воздухе. Пройдет мероприятие в шатре от hCaterin и на его территории. Днем пространство превратится в арт-зоны и открытый лекторий, а вечером заработает основной танцпол под открытым небом со световыми инсталляциями. Также будет работать фудкорт, чтобы никто не остался голодным. Мероприятие платное и строго требует регистрации. Подробности по ссылке.

№3

На третьем месте опять вечеринка, но мы не можем об этом не рассказать. В ресторанном комплексе Миля 4 августа выступят легенды танцевальной музыки FONAREV и SONAR. Если вы еще с ними не знакомы, то пройдите по ссылке. Если знакомы и хотите пойти, то тоже пройдите.

№2

В Комсомольском саду пройдет ярмарка животных «Дорога домой». Что будет: концертная программа, мастер-классы, призы и подарки, аквагрим для детей, выступление питомцев кинологической федерации ФКС ВО. А также милые котята и щеночки, которые ждут своих хозяев.

№1

В субботу стадион «Волгоград Арена» вновь оживится. Как и волгоградская лента инстаграма у жителей города. А все потому, что здесь будут играть команды «Ротор» и «Сочи». Билеты еще есть. Подробности по ссылке.

