Всероссийская акция «Ночь кино», всероссийские танцевальные гонки, матч «Ротора», фестиваль «Берег» и ярмарка «О! Маркет» — это еще малая часть того, что пройдет в эти выходные. Читаем, выбираем и проводим выходные активно!

№5

Начнем мы ТОП-5 с танцев. А именно, с всероссийской танцевальной гонки, которую устроит в эту субботу телеканал ТНТ. В Мемориальном парке (новый парк «Победа») напротив стадиона «Волгоград Арена» установят танцпол как в шоу «Танцы», где любой желающий сможет поучаствовать в танцевальной гонке. Победит тот город, где дольше всего танцевали.

№4

Всероссийская акция «Ночь кино» не обойдет стороной и нас. В интерактивном музее «Россия — моя история» пройдет показ российских фильмов, а также мастер-классы и лекции. Вход, к сожалению, не везде бесплатный. Поэтому ознакомьтесь с ценами в нашем календаре по ссылке.

№3

В это воскресенье на стадионе «Волгоград Арена» пройдет очередной матч нашей команды «Ротор» и «Факел». Билеты еще есть. Поторопитесь с их покупкой и поддержите команду!

№2

В рамках празднования Дня города 26 августа в Мемориальном парке напротив стадиона «Волгоград Арена» пройдет фестиваль молодежи «Берег-2018». Обещают лектории, мастер-класс, живую музыку, интерактивные площадки и все на свете. Посмотрим, как будет на самом деле. Хэдлайнерами фестиваля стали битбоксер Вахтанг и группа 5sta Family (да, они еще не распались). По ссылке перейдете на наш календарь, где все подробней описано.

№1

О!Маркет этим летом посвятят женскому предпринимательству. В остальном, все как обычно с О!Маркетами: ярмарка ручных изделий, дизайнерские вещи, фудкорт, бьюти зона и сцена, где выступают молодые волгоградские музыканты. Проходить будет под носом у интерактивного музея «Россия — моя история».

Что осталось за кадром?

Досуг (что не вошло в ТОП-5):

Для детей:

Концерты, вечеринки:

Это далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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