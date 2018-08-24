Всероссийская акция «Ночь кино», всероссийские танцевальные гонки, матч «Ротора», фестиваль «Берег» и ярмарка «О! Маркет» — это еще малая часть того, что пройдет в эти выходные. Читаем, выбираем и проводим выходные активно!
№5
Начнем мы ТОП-5 с танцев. А именно, с всероссийской танцевальной гонки, которую устроит в эту субботу телеканал ТНТ. В Мемориальном парке (новый парк «Победа») напротив стадиона «Волгоград Арена» установят танцпол как в шоу «Танцы», где любой желающий сможет поучаствовать в танцевальной гонке. Победит тот город, где дольше всего танцевали.
№4
Всероссийская акция «Ночь кино» не обойдет стороной и нас. В интерактивном музее «Россия — моя история» пройдет показ российских фильмов, а также мастер-классы и лекции. Вход, к сожалению, не везде бесплатный. Поэтому ознакомьтесь с ценами в нашем календаре по ссылке.
№3
В это воскресенье на стадионе «Волгоград Арена» пройдет очередной матч нашей команды «Ротор» и «Факел». Билеты еще есть. Поторопитесь с их покупкой и поддержите команду!
№2
В рамках празднования Дня города 26 августа в Мемориальном парке напротив стадиона «Волгоград Арена» пройдет фестиваль молодежи «Берег-2018». Обещают лектории, мастер-класс, живую музыку, интерактивные площадки и все на свете. Посмотрим, как будет на самом деле. Хэдлайнерами фестиваля стали битбоксер Вахтанг и группа 5sta Family (да, они еще не распались). По ссылке перейдете на наш календарь, где все подробней описано.
№1
О!Маркет этим летом посвятят женскому предпринимательству. В остальном, все как обычно с О!Маркетами: ярмарка ручных изделий, дизайнерские вещи, фудкорт, бьюти зона и сцена, где выступают молодые волгоградские музыканты. Проходить будет под носом у интерактивного музея «Россия — моя история».
Что осталось за кадром?
Досуг (что не вошло в ТОП-5):
- Мотофестиваль «Емелин день»
- XI Камышинский арбузный фестиваль
- Научно-технический фестиваль «Эковолна»
- Открытие магазина товаров из Таиланда «Котелок»
- Спектакль-путешествие «Город, которого нет»
- 5 лет Чай китайской панды
- Автокинотеатр Победа расписание на субботу
- Автокинотеатр Победа расписание на воскресенье
- Всероссийская выставка животных
- Книжный марафон «Перелистывая лето…»
- Киновикторина «Лови момент»
Для детей:
- Программа «Будь здоров: питание»
- Детский день «Слышать музыку природы»
- Кулинарный мастер-класс на английском языке
- Детский мастер-класс «Школьные мелочи из полимерной глины»
Концерты, вечеринки:
- Фестиваль K-pop cover challenge 2018
- Darkreign industrial open air 2018
- Volga metal fest
- Концерт Оксаны Пономаревой
- Концерт Newtone
- Концерт Screaming lobsters
- Вечеринка Контроль
- Вечеринка social dance
- Open air сальса, бачата
- Милонга в Дыхании души
Это далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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