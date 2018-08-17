В эти выходные пройдет сразу несколько фестивалей. Это и фестиваль рока, граффити, и фестиваль «Загарушка». Также пройдет концерт памяти Виктора Цоя, городской пленэр, соревнование яхт и многое другое. Все события были взяты из нашего Календаря «Живой Волгоград». Будьте с нами — будьте в теме!

№5

18 августа на первом уровне парковки в ВТЦ пройдет большой фестиваль граффити, на котором уличные художники проявят свое мастерство и на ваших глазах превратят стены в произведение искусства. Также будут танцы, мастер-классы по граффити, живая музыка и спортивные выступления по единоборству.

№4

В эту субботу состоится уникальное событие в музыкальной жизни города — концерт памяти Виктора Цоя. Музыканты Волгограда исполнят хиты легенды русского рока — Виктора Цоя и группы Кино. Вход платный.

№3

18 августа весь день на набережной 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13 (это где автокинотеатр Победа фильмы показывает) будет проходить фестиваль «Загарушка» и «Кубок Нижней Волги-2018». Соревнование яхт, мастер-классы, конкурсы, живая музыка и многое другое ждет вас на празднике. Подробная программа мероприятия ждет вас по ссылке.

№2

В амфитеатре Мемориального парка у подножия Мамаева кургана в эти выходные пройдет большой городской пленэр. С 15.00 до 18.00 любой желающий может присоседиться к художникам и начать рисовать известный стадион «Волгоград Арена». За лучший рисунок победитель получит призы от организаторов. Также на площадке проведут мастер-классы по живописи. Подробности в календаре.

№1

В субботу и воскресенье под открытым небом на площадке байк-шоу Ночных Волков будет проходить фестиваль рок музыки «ВолгоРОК» (начался фестиваль в пятницу). Программа мероприятия может меняться, поэтому не забывайте проверять ее в нашем календаре, есть ссылки на организаторов.

Что осталось за кадром?

Досуг (что не вошло в ТОП-5):

Для детей:

Выставки:

Концерты, вечеринки:

Далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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