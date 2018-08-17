В эти выходные пройдет сразу несколько фестивалей. Это и фестиваль рока, граффити, и фестиваль «Загарушка». Также пройдет концерт памяти Виктора Цоя, городской пленэр, соревнование яхт и многое другое. Все события были взяты из нашего Календаря «Живой Волгоград». Будьте с нами — будьте в теме!
№5
18 августа на первом уровне парковки в ВТЦ пройдет большой фестиваль граффити, на котором уличные художники проявят свое мастерство и на ваших глазах превратят стены в произведение искусства. Также будут танцы, мастер-классы по граффити, живая музыка и спортивные выступления по единоборству.
№4
В эту субботу состоится уникальное событие в музыкальной жизни города — концерт памяти Виктора Цоя. Музыканты Волгограда исполнят хиты легенды русского рока — Виктора Цоя и группы Кино. Вход платный.
№3
18 августа весь день на набережной 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13 (это где автокинотеатр Победа фильмы показывает) будет проходить фестиваль «Загарушка» и «Кубок Нижней Волги-2018». Соревнование яхт, мастер-классы, конкурсы, живая музыка и многое другое ждет вас на празднике. Подробная программа мероприятия ждет вас по ссылке.
№2
В амфитеатре Мемориального парка у подножия Мамаева кургана в эти выходные пройдет большой городской пленэр. С 15.00 до 18.00 любой желающий может присоседиться к художникам и начать рисовать известный стадион «Волгоград Арена». За лучший рисунок победитель получит призы от организаторов. Также на площадке проведут мастер-классы по живописи. Подробности в календаре.
№1
В субботу и воскресенье под открытым небом на площадке байк-шоу Ночных Волков будет проходить фестиваль рок музыки «ВолгоРОК» (начался фестиваль в пятницу). Программа мероприятия может меняться, поэтому не забывайте проверять ее в нашем календаре, есть ссылки на организаторов.
Что осталось за кадром?
Досуг (что не вошло в ТОП-5):
- Parkrun забег
- Поездка в винодельню усадьбы «Виноград»
- Open air сальса, бачата, кизомба у ВТЦ
- Автокинотеатр Победа. Расписание на субботу.
- Автокинотеатр Победа. Расписание на воскресенье.
- «ЧитальНЯ» — Косплей библиофест 2018
- Интерактивная программа «Сказ про спас»
- OPEN AIR сальса, бачата, кизомба
- Открытый микрофон
Для детей:
- Интерактивные программы ко Дню археолога
- Научная программа «Выбор сильных»
- Детский показ мод
- Мастер-класс по гербарию
- Детский кулинарный мастер-класс
Выставки:
Концерты, вечеринки:
- Концерт «Времена года. Зима.»
- Концерт Анастасии Германовой
- Группа Манхэттан | Павел Краснов
- Концерт Арсения Фастова
- Концерт По Фрейду | DJ Brocan
- Cream Soda
- II Тур открытого фестиваля «Голос Волгограда»
- Концерт Austronauts’n all
- Тату вечеринка
Далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового.
А еще любой желающий может сказать нам «спасибо» за наше дело и поддержать календарь, кликнув сюда
Следите за нами в соцсетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:
- instagram.com/calendarvlg
- telegram @calendarvlg
- vk.com/calendarvlg
- facebook.com/calendarvlg
- ok.ru/calendarvlg
- twitter.com/calendarvlg (напоминает о мероприятии за 3 часа)
“Живой Волгоград”. С нами ваши будни и выходные в Волгограде станут интереснее!