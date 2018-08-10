В эти выходные пройдут: большой спортивный праздник в новом парке «Победа», показ французского кино в Горьковке, фильмы под открытым небом в автокинотеатре Победа, вечеринка в парк-клубе «Бобры» и многое другое.

№5

В Комсомольском саду разгорится битва на водяных пистолетах «Штирлиц против Чапая». Водные пистолеты или что-то в этом роде нужно приносить самому, а вот воду предоставят в неограниченном количестве.

№4

В библиотеке им. М. Горького состоится бесплатный показ французского документального фильма Марии Овчинниковой «Уроки французского», в котором использованы личные архивы волгоградцев. Фильм рассказывает о русскоязычных эмигрантах, которые переехали во Францию после распада СССР. Подробности по ссылке.

№3

В субботу и воскресенье автокинотеатр Победа, что рядом с Панорамой Сталинградской битвы, подобрал фильмы как для детей, так и для любителей различного кино от мелодрамы и легкого арт-хауса до фильмов ужасов.

№2

Парк-клуб «Бобры» в эти выходные устраивает пенную вечеринку на весь день (не до поздней ночи) с диджеями и грилем. Вход платный, поэтому смотрите подробности по ссылке.

№1

В новом парке «Победа», что напротив стадиона «Волгоград Арена», в субботу пройдет большой спортивный праздник и рок-концерт. Жителей и гостей города ждут турниры по уличному баскетболу, мини-футболу, шахматам и кроссфиту, фестиваль комплекса ГТО, показательные выступления спортивных коллективов, а также награждение работников спорта и физкультуры. В общем, отличный повод, чтобы провести субботу интересно и посетить парк, если вы там еще до сих пор не были.

Что осталось за кадром?

Досуг (что не вошло в ТОП-5):

Для детей:

Выставки:

Концерты, вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового.

А еще любой желающий может сказать нам «спасибо» за наше дело и поддержать календарь, кликнув сюда

Следите за нами в соцсетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:

“Живой Волгоград”. С нами ваши будни и выходные в Волгограде станут интереснее!