Улицы Советского и Тракторозаводского районов, на которых ранее не было освещения, вскоре будут освещать более 100 новых светильников. Рабочие уже начали устанавливать закладные детали под оцинкованные металлические опоры, на которых в дальнейшем будут крепиться светоточки. Строительство нового освещения проводится благодаря заключенному в начале года концессионному соглашению между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград».

​В Советском районе специалисты уже проводят земляные работы – копают траншею под кабель и бурят отверстия для закладных деталей. Всего тут будет установлены порядка 40 светоточек. Новое освещение появится на улицах Алексеевской, Петровской и Панфиловской.

К установке уличных фонарей приступили и в Тракторозаводском районе. На улице Быкова и проспекте Ленина по окончании монтажа заработают свыше 80 светоточек. До конца года освещение также появится на прилегающей территории школы №4.

В ходе строительства компания использует современные и долговечные материалы, технология проведения работ соответствует всем требованиям безопасности и качества. После укладки кабеля при помощи бурокрановой установки специалисты пробурят отверстия глубиной не менее 2 метров для закладных деталей — подземных опор, которые заливаются уплотненной бетонной смесью. Это позволит наружным опорам выдержать сильные ветровые и механические нагрузки. Когда закладной элемент выставлен и забетонирован, к нему сверху болтовым соединением крепится металлическая опора, внутрь которой бригады заводят кабель. Завершающей стадией строительства новых линий освещения является установка кронштейна и светодиодного светильника.

Всего в рамках реализации концессионного соглашения специалисты установят свыше пятисот современных энергоэффективных ламп на ул. Автотранспортной, Волгоградской, Малоземовой, а также ул. 64 Армии от ул. Изоляторной до Подольской и других. Это те территории, где уличного освещения не было никогда.