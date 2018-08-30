Жителям и гостям города покажут, как жили в Царицыне. В рамках театрализованного представления «Крепость славную – Царицын – возвели на Волге», которое пройдет во время празднования Дня города, творческие коллективы – театры-студии, вокальные ансамбли, молодежные группы – и клубы реконструкторов воссоздадут атмосферу Царицына. Особый колорит царицынской эпохи помогут передать театральные декорации и костюмы.

Театрализованное представление покажет гостям и волгоградцам своеобразную летопись Царицына, которая расскажет об его основателе и первом воеводе, о жизни и быте царицынской эпохи. Все присутствующие смогут окунуться в атмосферу сражений за крепость, ярмарочных и уличных гуляний того времени. Сопровождаться реконструкция будет фото- и видеозаставками, которые будут появляться на светодиодном экране.

Гостей ждут 1 сентября с 10:00 до 14:00 на площади Павших Борцов, где на стилизованной площадке выступят известные волгоградские вокалисты и ансамбли, в их числе – ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и ансамбль старинной музыки «Конкордия», а также популярные молодежные кавер-группы. Ярким завершением мероприятия станет общий выход артистов с песней «С днем рождения, Волгоград!».