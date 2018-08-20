Спектакль-путешествие — что это такое? Это первое, что пришло в голову, когда мы узнали о проекте «Сердце города». Пока что можно посетить только один спектакль — «Город, которого нет», про Царицын. Честно говоря, перед походом ожидания были невысоки, а описание, что такое «спектакль-путешествие» на сайте, не помогало. Да, оно было интригующем, но не рассказывало и половины того, что ощущаешь во время просмотра.

Оно не передавало те чувства, которые испытываешь, когда 75 минут находишься только в наушниках, ни разу их не снимаешь и слушаешь тот голос (даже голоса), который разговаривает именно с тобой, управляет тобой и развлекает тебя. А ведь это просто записанный голос! Он говорит «Стоп. Вы подошли к проезжей части. Встаньте у светофора и ждите моего сигнала». И вы реально находитесь в этот момент у светофора и ждете зеленый свет, сигнал от координаторов и команды «идите» в наушниках. Магия? А актеры, одетые под стать царицынской моде, которые появляются в нужное время, в нужном месте, но о которых вы даже и не подозревали? Магия вне Хогвартса!

Ну ладно, хватит излишней сентиментальности. Пришло время узнать, как же такой проект появился в нашем городе и что нас ждет интересного от Натальи Заборовской, руководителя проекта «Сердце города».

Для начала расскажите нашим читателям, что же такое проект «Сердце города»?

Вообще идея иммерсионного театра не нова. Пришла она из Европы начала XX века. Иммерсионный театр — это полное погружение зрителя в происходящее, он становится частью постановки. Когда появилась техническая возможность, такой формат пришел и к нам. Первым городом был Санкт-Петербург, затем Москва, Краснодар, Ростов, Сочи, Казань, Калининград. Кто-то пользовался франшизой из Европы, кто-то открывался сам, например, Краснодар, Ростов и Калининград. Мы тоже сами по себе открылись.

В других городах этот проект также называется — «Сердце Города»?

Нет, у каждого есть свое название. В каждом нашем спектакле будет проходить красной ниткой идея о том, что сегодня определяет наше завтра. От нас зависит то, что мы оставим после себя. Поэтому мы и называемся «Сердце города».

Кто именно запустил этот проект в нашем городе?

В Волгограде этот проект запустила я. Также у нас есть инвесторы, потому что это дорогостоящий проект, и без них ничего бы не было.



Сколько инвесторам пришлось вложить в ваш проект?

Я не могу раскрывать все тайны, но скажу, что это уже не один миллион. Инвестором выступает ООО «АРТСИТИ» — коммерческая организация, которая полностью нас поддерживает. Повторюсь, что проект очень дорогостоящий. Вы знаете, подготовка одного спектакля занимает где-то 4-6 месяцев. Все не так просто, что ты написал, озвучил и закончил. Мы уже сбились со счета, сколько предварительных проходок с секундомером мы сделали, сколько километров отходили, с бумажечками и так далее. Были созданы две специальные фокус-группы по первому спектаклю, которые отвечали на вопросы, насколько им комфортно, интересно и так далее. Ответы на эти вопросы позволили нам чуть скорректировать нашу работу и быть лучше. Замечаний, кстати, было очень мало.

Как создаются спектакли?

С нами работают сценаристы-режиссеры Евгений Поплавский и Виктор Пушкарев. В озвучке принимали участие очень разные люди: это и профессиональные актеры, и непрофессиональные актеры. Главный критерий — это приятный тембр голоса, который понравился бы большинству зрителей. В озвучке принимали участие разные актеры из ТЮЗа, НЭТа, Волгоградского музыкального театра, Волжского драматического театра. Все, кто с нами работают, работают на платной основе. Это полностью коммерческий проект.



Расскажите о том, как вы пришли к тому, чтобы запустить такой проект в Волгограде? Какие города вы взяли за основу? Или ориентировались на Европу?

Впервые про этот проект я прочитала год назад в интернете. Сразу же пошли мурашки, я сразу поняла, что я обязана привести это в свою область. Я много путешествую, и с моей стороны мне всегда казалось, что в других городах все как-то весело и живо, а у нас все грустно. И я решила это изменить. Впервые побывала на подобном спектакле в Краснодаре, прежде чем запускать что-то свое.

Как быстро вы нашли инвесторов и собрали команду?

Инвесторов нашла с первого раза. Настолько они прониклись нашей идеей, что быстро дали свой положительный ответ. С режиссерами-сценаристами было так же — они сразу же захотели с нами работать.

Расскажите про спектакли поподробнее.

Сейчас у нас есть два спектакля — «Город, которого нет» и «Прикосновение». Первый — про Царицын, а второй — про Сталинград. Пока что мы не запустили спектакль «Прикосновение» из-за того, что наш маршрут проходит по Центральной набережной, которая сейчас перекрыта. В данный момент мы корректируем маршрут. Я думаю, что в конце августа — начале сентября мы его запустим. Он абсолютно другой. Если спектакль «Город, которого нет» более легкий, веселый, то «Прикосновение» — более драматический, от лица героя рассказывают нам про довоенное время, а затем участники переносятся в тяжелый военный и послевоенный период. Сейчас у нас по задумке третий спектакль готовится, мы его уже начали писать. Это будет мистический спектакль по ночному Волгограду. Больше я ничего раскрывать не буду.

Вы нас заинтриговали! Действие будет проходить в наше время или в прошлом, как предыдущие спектакли?

Я вам пока не могу ответить на этот вопрос конкретно, могу только сказать, что мистика может быть как в наше время, так и в прошлом-будущем.

Что будет нового?

В третьем спектакле мы хотим добавить спецэффекты. Актеры и прочие фишки также останутся. Второй спектакль, как я уже говорила, будет отличаться от первого — эмоциональностью, драматичностью. Вовлеченности будет еще больше.

Если совсем кратко, то что такое спектакль-путешествие?

Это не поход в кино и не обычная скучная экскурсия, где вас постоянно торопят и говорят «посмотрите направо, посмотрите налево». Это прежде всего шоу. Шоу с актерами, программой, с чувством полного погружения в происходящее.

Идей для новых спектаклей у Натальи и ее команды очень много, например, запустить гастрономический спектакль-путешествие. Больше секретов нам, увы, не раскрыли. А мы, в свою очередь, предложили им идею о создании детского спектакля-путешествия, на что нам ответили, что могут и такое осуществить. А вообще, если вы хотите предложить свою идею, то вы можете им написать сами, на сайте проекта есть все нужные контакты.

Также хотим добавить, что у них действуют скидки для студентов (необходимо будет показать свой студенческий билет), для детей, а также корпоративные акции и специальные предложения для школьных групп. Билеты вы можете заранее купить в их офисе или на сайте. Спектакли проводятся вечером в пятницу и в субботу.