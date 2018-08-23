Современные школы идут в ногу со временем: интерактивные доски, электронные дневники и журналы, а иногда и планшеты вместо учебников. А ведь не так давно даже простейший калькулятор был под запретом на уроках математики, а даты на контрольной по истории или физические формулы приходилось подсматривать в шпаргалках, выполненных с поразительной изобретательностью. Сегодня же даже у учеников младших классов есть смартфон с выходом в интернет — и далеко не всегда родители и учителя от этого в восторге. Конечно, дети чаще всего больше ценят развлекательные возможности гаджета, но это вовсе не значит, что он не пригодится в учебе. Эксперты «Билайн» в преддверии нового учебного года рассказали, какие функции смартфона превращают его в действительно полезное устройство, помогающее школьникам на занятиях.

В каких же ситуациях гаджет пригодится на уроке?

Калькулятор

Хорошо, что школьникам больше не нужно учиться обращаться со счетами! Да и обычные электронные счетные машинки уже уходят в прошлое, уступая место в «корзине школьника» смартфону. В конце концов, зачем носить с собой несколько устройств, если все есть в одном гаджете? К тому же, с помощью встроенного калькулятора намного удобнее рассчитывать самые сложные формулы, неподвластные обычным устройствам.

Линейка

Использовать специальное приложение для определения размера предметов? Почему бы нет! И деревянные, и пластиковые линейки легко ломаются и теряются, зато электронная — всегда в кармане. Мало ли что потребуется измерить на уроке труда.

Блокнот

Быстро записать домашнее задание или нужную организационную информацию можно в приложение-блокнот. Оно к тому же может синхронизироваться с календарем — очень удобно, когда все на виду.

Переводчик

Работа со словарем, безусловно, полезный навык, но иногда нужно перевести слово быстро и максимально точно. И здесь на помощь ученику придет приложение-переводчик, которое подскажет нужное значение слова и даже синонимы. Отличный инструмент, чтобы справиться с любым заданием, а заодно пополнить словарный запас.

Библиотека

Мало что заменит удовольствие от чтения бумажных страниц, но везде носить с собой несколько тяжелых книг очень утомительно для школьников любого возраста. Зато в электронную библиотеку можно загрузить тысячи книг и читать их на переменах. Да и найти нужный отрывок во время урока в электронной версии намного легче, чем листать книгу и отнимать время у всего класса.

Диктофон

Иногда для выполнения домашней работы недостаточно материалов учебника и нужно бы еще раз послушать то, что говорили на уроке. В такой ситуации школьник может с разрешения учителя воспользоваться диктофоном и позже дома повторить пройденный материал, чтобы самостоятельно найти дополнительную информацию. В период подготовки к контрольным и экзаменам это особенно полезная опция!

Часы, секундомер, будильник

Утром перед первым уроком так и хочется поспать лишние пять-десять минут…Так и опоздать можно! Хорошо, что в смартфоне есть будильник, который настойчиво повторяет сигнал и не дает проспать все на свете. А для секундомера найдется применение на уроке физкультуры, где лучше всех сдать норматив — это дело чести. Ну и без часов никуда, а иначе как отсчитывать минуты до перемены?

Фонарик

Если ребенок учится во вторую смену или самостоятельно возвращается вечером с продленки, с освещением дорога будет намного безопаснее. Современные модели смартфонов оснащены достаточно мощными фонариками, которые включаются одним движением пальца.

Флешка и электронная почта

Творческая домашняя работа или доклад смотрятся выигрышнее в формате презентации, тем более что современные доски позволяют показывать слайды. Чтобы не забыть ничего дома, можно загрузить презентацию в телефон и использовать его как флешку, либо отправить материалы на электронную почту и потом скачать их на школьных компьютер. К тому же современные тарифы предусматривают достаточное количество трафика, чтобы родителям не пришлось волноваться о том, что ребенок превысит лимит.

Фотоаппарат, камера

Чтобы нужные материалы всегда были под рукой, можно сфотографировать их и сохранить в памяти смартфона. Страницы учебников, примеры решения задач на доске, таблицы Меделеева, синусов и косинусов — все это можно поместить в специальную папку, чтобы не потерять.

«Смартфон вполне может стать помощником для ребенка в учебе. При выборе подходящего устройства для школьника стоит обращать внимание не только на характеристики дисплея и камеры, но и на емкость батареи, а также прочность корпуса, — прокомментировал региональный директор ПАО «ВымпелКом» по Южному региону Сергей Афонин. — Сегодня в нашей розничной сети можно выбрать недорогой смартфон с нужными характеристиками. По нашим данным, самыми популярными смартфонами стали: в ценовом диапазоне до 5 000 рублей — Micromax Q402+, до 10 000 рублей — Samsung Galaxy J1, до 15 000 рублей — Huawei P Smart. Кроме того, дополнительно стоит позаботиться об аксессуарах: чехле или специальном стекле, которые защитят экран, портативном зарядном устройстве, помогающем ребенку постоянно быть на связи, или наушниках для комфортного прослушивания аудиокниг».

Сегодня необходимыми школьнику характеристиками обладают не только топовые, но и вполне доступные модели — например, Nokia 1 за 5 990 рублей от легендарного финского производителя. Благодаря оперативной системе Android Oreo Go Edition этот смартфон даже при оперативной памяти в 1 Гб работает без задержек, а с камерой в 5 Мпикс фотографии получаются четкими и яркими. Также юные пользователи наверняка оценят дизайн устройства. У Nokia 1 сменная задняя панель, так что цвета можно подбирать по настроению, а ударопрочный корпус сможет выдержать даже падение из рюкзака.

Новый учебный год – это праздник, который нужно отмечать не только с новым смартфоном, но и с полезными подарками вместе с «Билайн»: с 6 августа 2018 г. по 16 сентября 2018 г. при покупке Samsung Galaxy в собственных офисах Билайн получите квадрокоптер, Bluetooth наушники или Bluetooth колонку. А для того, чтобы ребенок всегда был на связи, «Билайн» в зависимости от приобретенной модели смартфона дарит связь на тарифах «ВСЁмоё 2» или «ВСЁмоё 3» на один или два месяца (скидка предоставляется за счёт скидки на смартфон в размере оплаченных услуг связи). Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробности по ссылке.