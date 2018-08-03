До начала нового учебного года осталось чуть меньше месяца, и все школы должны подготовиться к встрече школьников. Для этого с 1 августа в Волгоградской области приступили к работе 45 межведомственных комиссий. Представители региональной власти совместно с силовыми структурами, органами пожарного надзора и общественностью проверяют образовательные организации на соответствие требованиям безопасности и общую готовность учреждений к началу учебного года.

На данный момент в школах Волгоградской области создаются современные условия для воспитания и обучения детей. В частности, в рамках государственной программы ведется ремонт 12 спортивных залов. Работы включают замену электропроводки, оконных блоков, осветительных приборов, напольного покрытия.

Особое внимание уделяется учреждениям, где ребята получают не только знания, но и специализированную помощь. В их числе — Волжская школа №2. Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева ознакомилась с ходом подготовительных работ, оценила оснащение учебных кабинетов, обсудила вопросы развития учреждения с коллективом.

Отметим, что эта образовательная организация является опорным учреждением по оказанию специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные занятия проводят квалифицированные специалисты: учителя-дефектологи, педагоги-психологи. Кроме того, организована комплексная работа с классом и консультационно-практические занятия с участием родителей. Также на базе школы №2 создана группа кратковременного пребывания малышей, где оказывается ранняя помощь детям ясельного возраста с нарушением слуха. Для старшеклассников организована предпрофильная подготовка: они изучают основы программирования.