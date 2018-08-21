Впервые в Волгограде можно будет купить свежие продукты из Тайланда. На ул. Советской, 14 открывается магазин тайских продуктов и косметики.

Новый купальник, солнцезащитный крем и пластиковая корзинка – вот стандартный набор человека, собирающегося в Паттайю или Пхукет.

Если вдруг у кого-либо возникнет недоумение: «А зачем корзинка?», знающие снисходительно объяснят: чтобы везти из Тайланда фрукты. Фрукты, которые есть только там и которые традиционно везут в подарок друзьям и близким в качестве лучшего сувенира.

Но теперь волгоградцам нет нужды паковать в отпускной багаж корзинку. И вообще, чтобы полакомиться свежим мангостином или питахайей и любым другим экзотическим фруктом необязательно лететь из Волгограда за восемь тысяч километров.

Потому что в Волгограде появился Он – Шанхайский котелок. Фирменный магазин тайских товаров. Он потому и «котелок», что фрукты – это лишь малая часть ассортимента. В этом магазине можно купить все продукты, необходимые для приготовления традиционных блюд Юго-Восточной Азии. Хоть суп Том кха гаи, хоть тамариндовые конфеты.

А можно взять готовые спринг-роллы и устроить с друзьями вечеринку в тайско-вьетнамском стиле.

Можно взять уже тщательно подобранный набор для приготовления Том-яма и удивить близкого человека лаосским национальным кисло-острым супом на основе куриного бульона. А в следующий раз угостить этого человека японским Мисо-супом – есть в Шанхайском котелке и такие наборы.

Можно купить в подарок теще индийские специи, а любимой девушке – тайскую косметику.

В магазине тайских продуктов можно купить свежую гуаву и консервированное кокосовое молоко, кафир лайм и билет на кулинарный мастер-класс.

Следует подчеркнуть, что это специализированный магазин, и не стоит возражать, что нынче в любом супермаркете можно приобрести набор специй для восточной кухни, а если хорошенько покопаться, то и устричный соус. В «Котелке» широкий выбор натуральных, «родных» азиатских товаров. А еще здесь дегустации, акции и подарки для покупателей.

Где в Волгограде? А в самом центре, на пересечении Советской и Аллеи Героев, дом 14.

Когда? А прямо с 25 августа.

А на следующей неделе ждите подробный отчет и фоторепортаж с открытия магазина.