В Волгоградской области открыта охота на болотно-луговую, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сезон охоты с собаками и ловчими птицами на болотно-луговую дичь продлится до 15 ноября 2018 года, на полевую и степную дичь — до 2 декабря 2018 года.

Охотникам напоминают, что по истечению срока действия разрешения они в течение 20 календарных дней обязаны заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. За несоблюдение этого требования правил охоты грозит административная ответственность.

Административная ответственность вплоть до конфискации орудий охоты и лишения права осуществлять охоту грозит и за превышение установленных в регионе норм допустимой добычи охотничьих ресурсов. Так, в период летне-осенней охоты один охотник в день может добыть не более пяти серых куропаток, трех гусей, семи уток и десяти лысух.

Должны помнить любители охоты, что с одной собакой могут охотиться не более трех человек.