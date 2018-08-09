Овощей в регионе выращивают много. Уже сейчас с полей было собрано более 60 тысяч тонн овощных культур. В лидерах по производству овощей являются Городищенский, Среднеахтубинский, Ленинский и Светлоярский районы.

Наибольшая доля от общего объема произведенной в коллективных и фермерских хозяйствах овощеводческой продукции приходится на лук — около 19 тысяч тонн, томаты — 16,5 тысячи тонн, огурцы — 9,6 тысячи тонн. Еще около 16,2 тысячи тонн составляет валовый сбор бахчевых культур — пик придется на конец августа-сентябрь.

На уровне аналогичного периода прошлого года хозяйствами региона собрано картофеля — более 1,2 тысячи тонны. В облкомсельхозе отметили, что его производство переориентировано с выращивания в личных подсобных хозяйствах на промышленное: почти половина площадей, занятых этой культурой, принадлежит коллективным и фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным организациям.

Отметим, что Волгоградская область по праву считается всероссийским огородом. Этот статус овощеводами был подтвержден в прошлом году — собрано более миллиона тонн, урожайность овощей составила 342 ц/га. Это самый высокий результат за весь период наблюдений.