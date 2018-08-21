На полях региона продолжаются активные работы по сбору урожая. На данный момент уже были собраны более 100 тыс. тонн овощей, из них более 21 тыс. тонн томатов, около 13 тыс. тонн огурцов и 10 тыс. тонн капусты. А также свыше 3 тыс. тонн картофеля. Сбор бахчевых культур приближается к 50 тыс. тонн.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, ещё в 2014 году регион производил 800 тыс. тонн, из них в коллективном секторе — 440 тыс. тонн, а уже сейчас ежегодное производство составляет порядка 1 млн тонн, а в коллективном секторе – 750 тыс. тонн. Рост промышленного производства – в 1,7 раза. Под овощами заняты 16,6 тыс. гектаров, большая часть которых – под регулярным орошением.

Что касается уборки зерновых, то на текущую дату собраны 3,2 млн тонн зерна, обмолочено около 85% посевных площадей. Лидирующие позиции — у Чернышковского района. Там намолочено более 200 тыс. тонн зерна. Близки к достижению этой отметки и хозяйства Клетского района — 197 тыс. тонн, обмолочено 90%; Урюпинского — при 78% обмолоченных площадей получено 193 тыс. тонн.

Уже скоро овощеводы муниципальных районов соберутся на День поля «Волгоградский овощевод», который состоится 23-24 августа в Среднеахтубинском районе. Это мероприятие соединит в себе деловую и фестивальную программы: планируется профессиональный разговор о развитии отрасли и выставка-дегустация овощной консервации от производителей муниципальных районов Волгоградской области.