В поселке М. Горького Федеральная служба судебных приставов по Волгоградской области совместно с компанией «Концессии водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» провели рейд по отключению абонентов, имеющих дебиторскую задолженность за коммунальные услуги. Борьба с нелегальными подключениями и хроническими неплатежами ведется здесь уже не первый год. Результатом очередного рейда стало ограничение водоснабжения нескольких индивидуальных домовладений, а также частичная оплата задолженностей за водопользование.

Большинство домов поселка принадлежат цыганскому табору, за исключением 7 русских семей, которые поселились здесь более 12 лет назад, должным образом оформив документы на дома и коммуникации. Всего в поселке документы на землю и собственность есть у 94 владельцев домов. Остальные домовладения, их порядка 40, официально не оформлены, а значит, построены незаконно. Но все они подключены к коммунальным сетям в обход закона, а их владельцы крадут ресурсы — свет, воду, газ — у своих соседей.

Владельцы легальных частных домов не раз жаловались на то, что из-за незаконных врезок в поселке упал напор воды, постоянно скачет напряжение в электросети, а некоторые особо наглые нелегалы ухитряются врезаться в их частную канализацию. Практически ни у кого в цыганских домах нет септиков, и все канализационные отходы сливаются прямо на землю, в огороды, отчего летом в поселке стоит удушающий смрад.

Но нелегальные подключения – это не единственная проблема поселка. Владельцы 33 частных домов оказались немного сознательней своих соседей и все-таки заключили договора с ресурсоснабжающими организациями, открыли лицевые счета. Вот только платить за воду они все равно не считают нужным. Задолженность за потребление воды по этим домовладениям уже превысила 600 тысяч рублей.

Во время рейда «Концессии водоснабжения» дали возможность должникам оплатить свои долги, организовав передвижную кассу. Большинство такой возможностью воспользоваться отказалось: «Денег нет». Однако отсутствие денег на оплату долга не помешало одной из цыганских семей на глазах у изумленных коммунальщиков и приставов уехать на автомобиле Porsche Cayenne, а у многих «неимущих» должников средством мобильной связи служат столь модные сейчас iPhone последней модели. Деньги все-таки «внезапно» нашлись, когда служба судебных приставов, имея на руках все документы, приступила к аресту имущества должников. В цыганском поселке сперва легко расставались с большими плазменными телевизорами. Но, поразмыслив, неплательщики предпочли все же оплатить долг за воду, а дорогую технику вернуть домой. В итоге по результатам рейда в кассу были внесены 74 тысячи рублей, что составило всего 12% от общей суммы долга. Остальным должникам водопользование пришлось ограничить.

В ответ на действия коммунальщиков и приставов в цыганском таборе уже традиционно разразились потоком проклятий и нецензурной брани. Цыганки кричали, что после отключения водоснабжения они не смогут отправить детей в школу, так как их негде купать, жаловались на то, что теперь они не смогут готовить и убираться в домах. Но по-прежнему никто из них не изъявил желания оформить свои домовладения и официально провести в дома свет, воду и газ: «Цыгане не платят за то, что могут взять бесплатно!»

Питьевая вода – такой же продукт, как продукты питания или промышленные товары. Незаконное пользование ресурсом и неуплата за воду мало чем отличаются от воровства товаров из магазина и так же наказуемы. Производство коммунальных ресурсов — питьевой воды, электричества и газа, транспортировка их до конкретного дома стоят немалых затрат. Это оборудование и сети, которые нужно содержать в порядке и регулярно обновлять. Это зарплаты рабочих, добывающих для волгоградцев жизненно важный ресурс – чистую питьевую воду. Очевидно, что ежедневный труд коммунальщиков должен своевременно оплачиваться.