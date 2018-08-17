Уже в эти выходные волгоградцы смогут увидеть регату парусных яхт. В этом году Кубок Нижней Волги отпразднует своё 35-летие, в честь этого события мероприятия растянутся на неделю и охватят Волгоград, Волжский и Камышин. В регате парусных яхт примут участие около 20 экипажей.

Регата на Кубок Нижней Волги стартует 18 августа в 13:00 с парада яхт. Почти 20 крейсерских яхт сначала пройдут парадным строем перед набережной Волгограда, а затем будут соревноваться за призы первого этапа КНВ-2018. Торжественное открытие регаты и награждение призёров от общественной организации «ОПОРА РОССИИ» пройдёт в рамках ежегодного летнего фестиваля «Загарушка» на площади около памятника морякам Волжской военной флотилии. Оба мероприятия проводятся при поддержке волгоградской мэрии в лице Комитета молодёжной политики и туризма.

Второй этап Кубка пройдёт в акватории аванпорта города Волжского 19 августа. Пока будут проходить гонки, областная Федерация парусного спорта совместно с городским спорткомитетом и сообществом виндсёрферов организует на берегу культурно-спортивную программу для зрителей с комментариями хода соревнований, конкурсами и подарками. Ожидается, что награждать яхтсменов приедет мэр Волжского Игорь Воронин.

На следующий день флот КНВ отправится в третий этап до залива Даниловка на границе Волгоградской и Саратовской областей. Протяжённость перехода составляет 122 морских мили (220 км.) и является одной из самых длинных за всю историю проведения Кубка Нижней Волги. Призы за преодоление этого участка предоставит волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы – генеральный партнёр регаты. Кроме того, экипаж самой быстрой яхты на этапе Волжский – Даниловка получит переходящий Кубок Магнитской. Сейчас его обладателем является яхта «Фрея» (капитан Игорь Рассолов).

4 этап финиширует уже в Камышине, где пройдут все заключительные гонки. В эти дни здесь будет проходить знаменитый на всю Россию «Арбузный фестиваль», а также праздноваться 350-я годовщина основания города. Поэтому администрация Камышина примет самое активное участие в итоговом награждении и церемонии закрытия Кубка Нижней Волги, которое состоится на центральной площади в присутствии десятков тысяч горожан.

Традиционно за главный трофей Кубка Нижней Волги борятся яхтсмены Волгограда, Волжского, Камышина и Саратова.