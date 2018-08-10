Подведены итоги регионального тура Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2018». Проект ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Впереди у «Концессий водоснабжения» еще и федеральный этап конкурса. Победители в нем будут определены на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет Всероссийской премии «МедиаТЭК» возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

На «МедиаТЭК-2018» принимались проекты, реализованные в период с 01 сентября 2017 года по 20 августа 2018 года. У Музея историй чистой воды «Фильтры», созданного «Концессиями водоснабжения», таких мероприятий оказалось сразу несколько: акция «Закрой люк – спаси ребенка!», проект-выставка «Банка данных», создание книжки-раскраски для детей «Как устроен водопровод», общегородской конкурс школьный сочинений «Берегите воду!» и самый крупный проект 2018 года – интерактивный театральный проект «Белое платье» о восстановлении разрушенного Сталинграда.

Все эти мероприятия – лишь малая часть большого проекта «Чистой воды искусство», попавшая на конкурс «МедиаТЭК-2018». В 2015 году Музей историй чистой воды «Фильтры» начал серию взаимосвязанных проектов творческой направленности с активным вовлечением горожан. Общие принципы мероприятий – участие волонтеров, участие сотрудников компании и наличие художественной составляющей.

Среди крупных ранее реализованных этапов проекта «Чистой воды искусство» периода 2016-2017 гг. были реализованы следующие мероприятия:

установка малой скульптурной формы «Три эпохи водопровода» (стилизованная скамейка и композиция из люков эпох Царицына-Сталинграда-Волгограда) на Центральной набережной г. Волгограда (2015 г.);

(стилизованная скамейка и композиция из люков эпох Царицына-Сталинграда-Волгограда) на Центральной набережной г. Волгограда (2015 г.); серия проектов молодых волгоградских художников, посвященных теме водопровода — Декада Паблик-арта (2016 г.);

(2016 г.); акция по печати оттисков водопроводных люков на футболках Люк at me – напечатано порядка 600 футболок (2016 г., два мероприятия);

– напечатано порядка 600 футболок (2016 г., два мероприятия); музей на открытом воздухе: оформление крупнейшей стройки компании забором с репродукциями картин волгоградского художника «Извините, вы не видели Лосева?» — порядка 200 картин (2017 г.);

— порядка 200 картин (2017 г.); самое большое сюжетное граффити Юга России «Путь воды» , выполненное на заборе водоочистных сооружений. Длина граффити составила 480 м. В число волонтеров вошли художники, журналисты, школьники и активные горожане (2017 г.);

, выполненное на заборе водоочистных сооружений. Длина граффити составила 480 м. В число волонтеров вошли художники, журналисты, школьники и активные горожане (2017 г.); снятый горожанами фильм о водоканале «Волга во мне» (2017 г.) (находится в открытом доступе по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Joj1aNDhCYM&t=65s).

Справка

Всероссийская премия «МедиаТЭК» проводится с 2015 года. К участию в конкурсе приглашаются федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.

Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.