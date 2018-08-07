А вы хотели бы прокатиться на лошадке, да ещё и по заповедной зоне? Если да, то обязательно посетите природный парк «Эльтонский», где вам предложат не только автомобильные и пешие маршруты, но еще и конные. Кстати, у туристов они пользуются особой популярностью. С начала лета для туристов были организованы около 80 конных экскурсий для 700 человек.

На разработанных для верховой езды маршрутах туристов сопровождают опытные инструкторы, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующие сертификаты. Они не только проводят инструктаж и помогают освоиться в седле, но и рассказывают о том, как правильно обращаться с лошадью, как заслужить ее доверие и получить настоящее удовольствие от общения с животным и самого путешествия. Конные маршруты проложены по самым интересным с туристической точки зрения местам и охватывают такие объекты, как озеро Эльтон, гора Улаган, минеральный источник, Горячий ключ, устье рек Большая и Малая Сморогда.

Большим спросом у посетителей парка пользуются прогулки на двуколках, запряженных лошадьми. Они абсолютно безопасны, не требуют специальных навыков и подготовки, и потому особенно популярны среди туристов, путешествующих с детьми, а также пожилых людей. Модный тренд этого сезона – катание на двуколках молодоженов. Прогулка на украшенных лентами и колокольчиками двуколках оставляет у новобрачных неизгладимые впечатления, а яркая тематическая фотосессия позволит надолго сохранить память о знаменательном событии

Всю подробную информацию о туристических маршрутах природного парка «Эльтонский» можно просмотреть по ссылке, там же вы найдете контакты природного парка.