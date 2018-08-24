А вы хотели бы прокатиться или хотя бы посмотреть на верблюда? Если да, то вам нужно прямиком отправляться в природный парк «Эльтонский», где туристам предлагают не только познакомиться с этими животными, но совершить небольшое путешествие. Для гостей разработаны несколько маршрутов, на которых можно не только насладиться уникальными пейзажами Приэльтонья, но и научиться общаться с этими гордыми и величественными животными.

Туристам предлагается совершить верховую прогулку к устью минеральной реки Малая Сморогда, к целебному источнику Горячий ключ, к Озеру Эльтон или подняться на гору Улаган.

Перед поездкой на верблюде туристы проходят обязательный инструктаж, узнают, как обращаться с животным, как правильно на него садиться, как управлять им.

Прогулки на верблюдах не слишком продолжительны по времени и потому не утомительны для седока. В то же время неспешное движение на «корабле пустыни» позволяет получить огромное удовольствие от созерцания необыкновенных пейзажей, рассмотреть и надолго запечатлеть в памяти своеобразные степные ландшафты.

Для тех, кто не рискует забраться на верблюда или просто хочет прокатиться в дружной компании, сотрудники парка предлагают прогулки в запряженной телеге. Катание в упряжке особенно нравится детям, а в последнее время пользуется популярностью и у молодоженов, которым на память остаются колоритные фотографии.