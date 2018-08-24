«Опять интернет отвалился», — каждый из нас хотя бы раз слышал или сам произносил похожую фразу. Уже в этом году в Волгограде (да и по всей стране) подобных ситуаций станет меньше. Телеком-оператор «Дом.ru», который в прошлом году объединился с местным провайдером «Коламбия Телеком», модернизирует сеть, используя новые методы ее диагностики.

«Дом.ru» запустил систему проактивного сервиса (СПАС), которая помогает обнаружить и устранить возможные проблемы на сети до того, как их заметит клиент. СПАС автоматически собирает и анализирует данные из разных систем оператора, что помогает в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире. Информация поступает техническим специалистам, которые выезжают на место и исправляют ситуацию, во многих случаях — без участия абонента. В результате количество обращений и сервисных заявок в «Дом.ru», в том числе повторных, снизилось на 20%.

«У нас не работал интернет. Приехал специалист и за час все починил. Оказалась, проблема в оборудовании, которое установлено на чердаке нашего дома. Сейчас скорость интернета просто отличная, она выше, чем когда мы были абонентами «Коламбии», — говорит Роман Малюков, житель дома по улице 50 лет Октября.

«СПАС помог нам увидеть «болевые точки» нашей сети в Волгограде. Например, по ряду адресов система обнаружила неполадки в электропитании и скачки напряжения, которые влияли на стабильность интернет-соединения. Наши техники перетянули и промаркировали кабели, заменили оборудование. Это минимизировало риск повреждений абонентских линий в будущем», — говорит директор филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.

Операторы «Дом.ru» ежедневно получают статистику о качестве услуг по 200 критериям, например, о разрывах соединения, скорости и уровне Wi-Fi сигнала, ошибках на портах коммутатора и Wi-Fi роутера. ТВ-приставки замеряют уровень мощности телесигнала, что позволяет обнаруживать трудности у пользователей цифрового ТВ.

«Наш интернет работал с перебоями. После приезда техника понимаю, что роутер уже старый, в сентябре будем менять», — рассказывает Екатерина Трифонова, живущая на улице Розалии Землячки.

На основании данных, полученных от СПАСа и из других систем, «Дом.ru» составил масштабную программу технической модернизации сети. Работы пройдут в 15 000 домов, около 1 200 из них – в Волгограде. В каждом четвертом из них – сеть присоединенного провайдера «Коламбия Телеком». Специалисты «Дом.ru» заменят медные кабели на оптические, установят источники бесперебойного питания и новые аккумуляторные батареи, обновят устаревшие коммутаторы для приема и передачи данных. Всего на модернизацию сети в Волгограде филиал направит не менее 45% от производственных затрат.

«Уже сейчас мы можем отслеживать работу сотен тысяч единиц оборудования, установленных в квартирах наших клиентов, анализировать и повышать качество работы сети и технического сервиса. Повышение качества сети – стратегически важный проект для нашей компании», — резюмирует директор по подключению и техническому сервису «Дом.ru» Антон Федоров.