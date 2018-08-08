В Волгограде официально стартовал сезон продажи бахчевых культур. Во всех районах города открыты легальные точки продаж арбузов и дынь. Официальные продажи бахчевых были открыты на 14 бахчевых развалах, 16 благоустроенных ярмарках, а также 7 рынках и 23 торговых комплексах рыночного типа, территории которых оснащены всем необходимым для комфортных условий торгующих и посетителей, а качество товара подтверждено сертификатами соответствия продукции. В августе откроются еще четыре бахчевых развала в Центральном и Дзержинском районах.
Работа бахчевых развалов, организованная согласно новым правилам размещения нестационарных торговых объектов, продлена до 31 октября 2018 года. Дислокация площадок строго регламентирована – они не могут размещаться на коммунальных сетях, вблизи перекрестков, создавать помехи пешеходам. Помимо этого, развалы не могут располагаться в арках и на газонах, на остановках общественного транспорта, вблизи технических сооружений, а также на обочинах городских магистралей.
Адреса официальных точек реализации бахчевых культур в Волгограде:
|Ворошиловский
|Ул. им. милиционера Буханцева, 52
|Бахчевой развал
|Ворошиловский
|Ул. Кузнецкая, 26
|Бахчевой развал
|Ворошиловский
|Ул. им. Циолковского, 12
|Бахчевой развал
|Ворошиловский
|Ул. Кузнецкая, 69
|Бахчевой развал
|Советский
|Ул. Авиаторская (возле дома N 5)
|Бахчевой развал
|Кировский
|Пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой
|Бахчевой развал
|Кировский
|Ул. Колосовая, у здания N 4
|Бахчевой развал
|Кировский
|Ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома N 31
|Бахчевой развал
|Кировский
|Ул. им. Кирова, напротив жилого дома 92
|Бахчевой развал
|Красноармейский
|Ул. 2-я Штурманская, 13
|Бахчевой развал
|Красноармейский
|Ул. Пятиморская, 18 (у магазина)
|Бахчевой развал
|Красноармейский
|Пр-кт им. Столетова, 50
|Бахчевой развал
Адреса ярмарок, на которых выделены места для реализации бахчевых культур в Волгограде:
|Тракторозаводский
|На ул. Ополченская, 11 а
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Тракторозаводский
|По ул. 95-я Гвардейская, 12 а
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Краснооктябрьский
|Ул. им. Вершинина, 1
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Краснооктябрьский
|На земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Краснооктябрьский
|Территория северо-западнее пересечения пр-кта Металлургов и ул. Башкирская, напротив рынка ООО «Север»
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Краснооктябрьский
|На пересечении ул. им. маршала Еременко и ул. им. Пельше
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Дзержинский
|Ул. Шекснинская
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Центральный
|по ул. Советской вдоль здания МУП «Центральный рынок» по пешеходному тротуару
|Разовая
05.08.2018 – 11.08.2018
|Ворошиловский
|Ул. Елецкая, 2г
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Ворошиловский
|По ул. Ардатовской,29 на территории рынка
|Универсальная
|Советский
|Пр-т Университетский, 85г
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Советский
|Пр. Университетский, 64
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Советский
|На пересечении ул. Казахской и ул. Новосибирской
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Советский
|П. Горьковский на пересечении ул. им. Голубятникова и ул. Волгоградской
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Советский
|На придорожной полосе автодороги «Новый Рогачик — учхоз «Горная поляна»
|Специализированная сельскохозяйственная
|Кировский
|Ул. им. Кирова, у нежилого здания №100
|Специализированная сельскохозяйственная, универсальная
|Красноармейский
|По ул. им. Плеханова, напротив дома, 3 а
|Специализированная сельскохозяйственная,
универсальная
Адреса рынков, на которых выделены места для реализации бахчевых культур в Волгограде:
|Тракторозаводский
|ул. Ополченская, 11а
|Сельскохозяйственный
|Краснооктябрьский
|пр. им. В.И. Ленина, 69б
|Сельскохозяйственный
|Дзержинский
|Ул. Историческая 181д
|Универсальный
|Ворошиловский
|ул. Рабоче-Крестьянская
9/1
|Универсальный
|Ворошиловский
|Ул. Елецкая, 12а
|Универсальный
|Центральный
|Ул. Советская, 17
|Универсальный
|Красноармейский
|ул.50-лет Октября, 5б
|Универсальный