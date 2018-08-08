В Волгограде официально стартовал сезон продажи бахчевых культур. Во всех районах города открыты легальные точки продаж арбузов и дынь. Официальные продажи бахчевых были открыты на 14 бахчевых развалах, 16 благоустроенных ярмарках, а также 7 рынках и 23 торговых комплексах рыночного типа, территории которых оснащены всем необходимым для комфортных условий торгующих и посетителей, а качество товара подтверждено сертификатами соответствия продукции. В августе откроются еще четыре бахчевых развала в Центральном и Дзержинском районах.

Работа бахчевых развалов, организованная согласно новым правилам размещения нестационарных торговых объектов, продлена до 31 октября 2018 года. Дислокация площадок строго регламентирована – они не могут размещаться на коммунальных сетях, вблизи перекрестков, создавать помехи пешеходам. Помимо этого, развалы не могут располагаться в арках и на газонах, на остановках общественного транспорта, вблизи технических сооружений, а также на обочинах городских магистралей.

Адреса официальных точек реализации бахчевых культур в Волгограде:

Ворошиловский Ул. им. милиционера Буханцева, 52 Бахчевой развал Ворошиловский Ул. Кузнецкая, 26 Бахчевой развал Ворошиловский Ул. им. Циолковского, 12 Бахчевой развал Ворошиловский Ул. Кузнецкая, 69 Бахчевой развал Советский Ул. Авиаторская (возле дома N 5) Бахчевой развал Кировский Пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой Бахчевой развал Кировский Ул. Колосовая, у здания N 4 Бахчевой развал Кировский Ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома N 31 Бахчевой развал Кировский Ул. им. Кирова, напротив жилого дома 92 Бахчевой развал Красноармейский Ул. 2-я Штурманская, 13 Бахчевой развал Красноармейский Ул. Пятиморская, 18 (у магазина) Бахчевой развал Красноармейский Пр-кт им. Столетова, 50 Бахчевой развал

Адреса ярмарок, на которых выделены места для реализации бахчевых культур в Волгограде:

Тракторозаводский На ул. Ополченская, 11 а Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Тракторозаводский По ул. 95-я Гвардейская, 12 а Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Краснооктябрьский Ул. им. Вершинина, 1 Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Краснооктябрьский На земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Краснооктябрьский Территория северо-западнее пересечения пр-кта Металлургов и ул. Башкирская, напротив рынка ООО «Север» Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Краснооктябрьский На пересечении ул. им. маршала Еременко и ул. им. Пельше Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Дзержинский Ул. Шекснинская Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Центральный по ул. Советской вдоль здания МУП «Центральный рынок» по пешеходному тротуару Разовая 05.08.2018 – 11.08.2018 Ворошиловский Ул. Елецкая, 2г Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Ворошиловский По ул. Ардатовской,29 на территории рынка Универсальная Советский Пр-т Университетский, 85г Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Советский Пр. Университетский, 64 Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Советский На пересечении ул. Казахской и ул. Новосибирской Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Советский П. Горьковский на пересечении ул. им. Голубятникова и ул. Волгоградской Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Советский На придорожной полосе автодороги «Новый Рогачик — учхоз «Горная поляна» Специализированная сельскохозяйственная Кировский Ул. им. Кирова, у нежилого здания №100 Специализированная сельскохозяйственная, универсальная Красноармейский По ул. им. Плеханова, напротив дома, 3 а Специализированная сельскохозяйственная, универсальная

Адреса рынков, на которых выделены места для реализации бахчевых культур в Волгограде: