В Волгоградской области завершается обследование всех мусорных свалок, которое проводили сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Обследования муниципальных районов на предмет наличия на их территории мусорных свалок начались в апреле текущего года. Эти участки (их общая площадь более полутора тысяч гектаров) выделялись под свалки практически в каждом населенном пункте от 20 до 50 лет назад. Общий ориентировочный объем размещенных там отходов составляет более 25 млн. кубометров.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в 2016 году органами местного самоуправления приняты нормативно-правовые акты о запрете дальнейшего использования таких объектов. 14 свалок суд обязал ликвидировать, а земли — рекультивировать. Чтобы не допустить несанкционированного использования в муниципалитетах старых свалок, инспекторами Облкомприроды совместно с полицейскими проводятся рейды, виновным предъявляются штрафы и расчет ущерба, нанесенного природе в результате сброса отходов на почву. Вместе с тем, в целях обеспечения экологической безопасности, в регионе активно развивается инфраструктура сферы обращения с отходами – строятся современные полигоны, объекты мусоросортировки и мусоропереработки.

Ликвидация старых свалок в Волгоградской области началась с 2014 года. В настоящее время работы ведутся в Кировском районе Волгограда и в Урюпинске. Еще 20 объектов планируется ликвидировать в Среднеахтубинском районе, Камышине и Дубовке в рамках федерального проекта «Чистая страна».

В настоящее время, чтобы выработать необходимые меры по ликвидации накопленного экологического ущерба, экологи совместно с представителями органов местного самоуправления обследуют территории имеющихся свалок в муниципалитетах. В результате будут актуализированы данные регионального реестра свалок и выявлены участки, которые возможно зачистить в рамках мероприятий по благоустройству. По итогам обследований в отношении каждой свалки в зависимости от площади загрязненных земель будет приниматься конкретное решение: либо зачистить территорию от мусора в рамках мероприятий по благоустройству, либо ликвидировать свалку и провести в дальнейшем рекультивацию земель. Для ликвидации объектов со значительным объемом размещенных на них отходов потребуется проведение проектно-изыскательских работ и мероприятий по рекультивации загрязненных земель. Начать планируется с самых больших участков в Волгограде, Михайловке и Фролово.