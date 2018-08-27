Вчера, 26 августа, прошел О! Маркет, который был в рамках городского уикэнда «Сделано женщиной — сделано в Волгограде». Организовало мероприятие event-агентство «Пушка» при поддержке администрации города и комитета по развитию женского предпринимательства ВОО МСП «Опора России». О! Маркет проходил на площадке возле интерактивного музея «Россия — моя история».

Так как хенд-мейд ярмарка началась в 12 часов дня, то находиться было на маркете «слегка» жарковато. Поэтому многие спасались редким теньком, холодным кофе и лимонадами. Но это лишь были временные неудобства, уже к вечеру солнце было далеко, подул освежающий ветерок, и атмосфера стала более расслабляющей. А некоторые пошли за тем же кофе, только уже горячим.

#омаркет ✨ A post shared by Олесий (@egnaro_r) on Aug 26, 2018 at 12:23pm PDT

На ярмарке было все, что душе угодно: дизайнерская одежда, хенд-мейд лавки с натуральной косметикой, едой, выпечкой, домашними растениями, фуд и бьюти-зоной и, конечно же, сценой, на которой ласкали слух местные музыканты. Внутри самого интерактивного музея «Россия — моя история» в это время проходили лекции на тему предпринимательства. Пока мамы закупались на ярмарке, слушали лекции или приводили себя в порядок в бьюти-зоне, дети могли развлекаться на детской площадке, которая там находилась. Атмосфера царила только позитивная, без покупок никто не ушел. А инстаграм вовсю заполнен фотографиями с разноцветными ленточками, которые покорили всех дам и детей. Больше фото вы можете посмотреть сами в инстаграме по хештегу #омаркет.