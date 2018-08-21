В связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения на некоторых улицах Дзержинского района будет временно приостановлена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», поставка газа будет приостановлена 29 августа 2018 с 08:30 до 21:00 потребителям, проживающим по следующим адресам:

ул. 51-я Гвардейская, 1, 3;

ул. Краснополянская, 1, 1а, 3, 5;

ул. Толбухина, 10;

ул. Республиканская, 7, 8, 10;

ул. Кунцевская, 3, 5;

ул. Полесская, 8, 10, 14, 16;

ул. Жигулевская, 6;

ул. Театральная, 19;

ул. Толбухина, 26а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок: 54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района), 93-11-91 (справочная служба).