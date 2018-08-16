16 августа 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает опцию «Безлимитный интернет», которая позволяет абонентам «ВСЁмоё!» пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах без ограничений и дополнительных затрат.*
Опция доступна для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», начиная от «ВСЁмоё1» или «ВСЁмоё2» в зависимости от региона. Подключить «Безлимитный интернет» можно в салонах «Билайн». Опция входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.
Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Мы давно ведем планомерную работу над безлимитными предложениями для клиентов. Опция «Безлимитный интернет» для тарифов «ВСЁмоё!» дает нашим абонентам действительно понятный, надежный и по-настоящему безлимитный интернет, которым можно пользоваться на комфортных и прозрачных условиях. Также к сентябрю мы представим уже самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений».
Более подробная информация о параметрах тарифа доступна по ссылке.
* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «Вымпелком» за исключением Чукотского АО. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
***
О ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.
VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.