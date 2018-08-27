Классная, нет, изумительная новость для всех поклонников азиатской кухни. В минувшие выходные в самом центре Волгограда (ул. Советская, 14) открылся магазин «Котелок». Теперь оригинальные продукты, косметика, свежие экзотические фрукты и даже легендарное тайской пиво, посуда, натуральное кокосовое масло и много других уникальных товаров из Тайланда, Индии, Японии, Китая, Вьетнама, Кореи доступны волгоградцам.

Открытие оказалось не только красивым, но и вкусным после мастер-класса по приготовлению традиционного тайского супа «Том-ям» и легендарной жареной лапши, всех заглянувших в магазин ждал сытный обед. Кстати, все для приготовления этого традиционного супчика можно без труда найти в «Котелке».

Мастер-класс — не случайность, а закономерность. Магазин станет не просто местом покупки уникальных продуктов, но и точкой формирования культуры приготовления азиатской кухни, а возможно и философии. Ждет посетителей и выгодная программа лояльности, а также приятные акции и скидки.

Цены

Скажем честно, для всех влюбленных в азиатскую кухню — это хорошие цены. Держать приемлемую ценовую политику удается благодаря курсу валют. Так, например бутылка тайского пива обойдется в 160 рублей, упаковка фунчозы в 130, 250 грамм свежего Лонгана в 280.

Свежесть продуктов

За это можете не переживать. Поставки в магазин будут происходить регулярно. Свежие фрукты доставляются прямым рейсом из Москвы, что позволяет сохранить их свежесть. Те из вас, кто хоть раз отдыхал в Таиланде, прекрасно знает, как здорово манго, папайя и прочая экзотика разлетается после отпуска по разным городам России в красивых цветных корзинках, сохраняя свою абсолютную свежесть.

Все, о чем грезите — под заказ

Сейчас в волгоградском магазине представлены более 500 различных товаров, однако в интернет-магазине их гораздо больше. Хотите что-то конкретное, например, дуриан? Просто закажите его и получите посылку из солнечной Азии недалеко от дома. Хотя совсем скоро даже дуриан будет в наличии на постоянной основе прямо в волгоградском магазине.

За качество ответят

Магазин — первая франшиза, которая вышла в регионы. На данный момент подобные «котелки» работают только в Москве, за время своего существования из всей массы продуктов, представленных на азиатском рынке, создатели франшизы отобрали лучших представителей для поставки в Россию.

Интересны факт

Магазинчик в Волгограде открыла семейная пара — настоящие поклонники азиатской культуры и кухни. Ну устали люди искать классные продукты на разных сайтах, ждать доставку и верить в то, что товар окажется свежим и придет в срок! Решили подарить кусочек Азии себе и нам.

Приходите знакомиться, и вы обязательно влюбитесь в настоящую Азию у себя на кухне.

Адрес: г. Волгоград, Ул. Советская, 14

Режим работы: с 9:00 до 21:00 без выходных