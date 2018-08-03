На верхней террасе Центральной набережной продолжается комплексная реконструкция. Уже сейчас специалисты устанавливают ограждение на участке от Музыкального театра до памятника Хользунову, где демонтируют старое покрытие и предварительно обследуют грунт. В ходе работ будут уложены новые пешеходные и велодорожки, установлены малые архитектурные формы, выполненные по индивидуальному проекту, оборудованы пруд и пешеходный фонтан, в дополнение к существующим разбиты цветники и высажены деревья и кустарники.

​Перед началом строительных работ специалисты определят несущую способность грунта и укрепят основание. Так как набережная является объектом культурного наследия, восстановительные работы будет проводить подрядная организация с соответствующей лицензией и разрешением на проведение реставрации.

В ходе первого этапа работ тут будет заменено старое тротуарное покрытие на брусчатку, уложена современная поливочная система и система освещения. Кроме того, на верхней террасе Центральной набережной обустроят сухой фонтан, пруд с мостом, возведут амфитеатр и сцену. Для маленьких посетителей проектом предусмотрено создание детской зоны с игровой площадкой и скейтпарком.

Развитие коснется и зеленой зоны. Существующий зеленый фонд будет максимально сохранен, те деревья, которые тяжело перенесли суровые зимы с резким перепадом температур и обледенением, агрономы заменят на новые саженцы, адаптированные под местные климатические условия. Кроме того, на верхней террасе специалисты высадят свыше 1300 деревьев и кустарников, а также уложат газон на площади 4,4 гектара. Так, вдоль центральных аллей агрономы высадят разные виды клена, а на основных пешеходных — красиво цветущие кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную. В зоне у пруда появятся черемуха, можжевельник, лох серебристый, ива, рябина, бузина, дерн, береза, клен, барбарис. Кроме того, на территории Центральной набережной планируется создание розариев и высадка разных сортов сирени. Посадка растений будет проходить при наступлении благоприятных погодных условий.