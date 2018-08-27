«Концессии водоснабжения» обновили участок поврежденного канализационного коллектора в Красноармейском районе Волгограда.

23 августа в круглосуточный Контакт-центр «Концессий» поступила заявка на засор по улице Ольгинской в Красноармейском районе. По информации, полученной от жителей, по улице в течение долгого времени текли стоки. В конце концов, жители не выдержали и обратились с заявкой в водоканал.

В тот же день на засор выехали специалисты «Концессий». В процессе обследования сети было обнаружено повреждение, требующее замены участка трубопровода. 24 августа аварийной бригадой «Концессий водоснабжения» был выполнен ремонт раструбного соединения трубы и выполнена замена участка поврежденного коллектора на пластиковую трубу диаметром 160 мм. Уже к вечеру пятницы проблема на коллекторе была решена.