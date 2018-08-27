В ближайшие дни стартуют работы по обновлению участка старого трубопровода диаметром 500 мм на улице Коммунистической в Центральном районе. В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» здесь обновят фрагмент тепловой сети протяженностью 160 метров, который ни разу не ремонтировался капитально с середины 70-х годов прошлого века.

В Волгограде продолжается масштабное обновление инженерных коммуникаций, обеспечивающих жилые дома теплом и горячей водой. В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» реконструируют наиболее проблемные трубопроводы, износ которых достиг критического уровня. В числе таковых – старая теплотрасса на улице Коммунистической. Впервые по ней пустили теплоноситель в середине 70-х годов прошлого века. С тех пор капитально обновили лишь несколько отдельных участков теплосети, при этом состояние большей части тепломагистрали продолжало ухудшаться.

В 2017 году «Концессии…» начали приводить в порядок оставшиеся участки. Тогда специалисты подрядной организации реконструировали «четырехсотку» на ул. 13-й Гвардейской в границах ул. Коммунистической и проспекта им. В.И. Ленина. Также заменили 21 метр трубы диаметром 500 мм вблизи дома № 13а на ул. Коммунистической.

Теперь в плановом порядке начинается обновление изношенного фрагмента сети на ул. Коммунистической, 21 и 21а, который ни разу капитально не ремонтировали, что в свою очередь привело к неоднократному латанию трубы в минувшие отопительные периоды. Протяженность меняемого участка составит 180 метров (в однотрубном исчислении). Вместо прогнившей теплотрассы здесь смонтируют сети из предызолированных трубопроводов. Современная изоляция сможет надежно защитить коммуникации от теплопотерь, а специальные датчики, встроенные в новые трубы, обеспечат быстрое и точное реагирование на возможные внештатные ситуации. Благодаря этому будут улучшены теплоснабжение и подача горячей воды жителям 30 жилых зданий.

В связи с реконструкцией с 27 августа по 15 октября будет ограничено движение транспорта путем сужения крайней правой полосы проезжей части ул. Коммунистической в границах от ул. 13-й Гвардейской до дома №21 на ул. Коммунистической по направлению в южную часть города. Объезд будет осуществляться по проспекту им. В.И. Ленина, Пражской, Гагарина.

Напомним, объем инвествложений «Концессий теплоснабжения» в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние 2 года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.