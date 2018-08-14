В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» в Ворошиловском районе осуществляется техперевооружение проблемной теплотрассы, пролегающей на ул. КИМ. Работы организованы в несколько этапов. Вблизи ул. Циолковского уже завершился монтаж новой теплотрассы диаметром 150 мм. Сейчас здесь производится засыпка щебнем, ведется подготовка к восстановлению асфальтового покрытия. Параллельно осуществляется реконструкция участка трубопровода вблизи ул. Рабоче-Крестьянской. В связи с продолжением работ ограничение движение транспорта по ул. КИМ в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ продлевается до 20 августа.

«Концессии теплоснабжения» продолжают обновлять тепловое хозяйство Волгограда. Для этого компания осуществляет не только модернизацию котельных и тепловых пунктов, но и реконструкцию тепловых сетей. Трубопровод на ул. КИМ в Ворошиловском районе питает гимназию №5 и детско-юношескую спортивную школу №1. Однако за 30 лет эксплуатации сеть пришла в негодность – только за последние 5 лет ее латали не менее 10 раз, что, в свою очередь, вело к ремонтам и перекрытию движения на ул. КИМ, доставляло неудобства автомобилистам.

Привести объект в порядок стало возможно благодаря инвестиционной программе «Концессии теплоснабжения». Техническое перевооружение теплосети организовали в несколько этапов в границах улиц Рабоче-Крестьянская и Циолковского. Старые трубы протяженностью порядка 500 метров (в однотрубном исчислении) не просто заменят на новые в предизоляции, увеличивающей срок службы сетей до 25 лет, но еще и увеличат диаметр теплопровода – со 100 до 150 мм. Это повысит надежность инженерной системы в целом, а также в перспективе позволит переключить на данную теплотрассу еще два социально значимых объекта.

В настоящее время на ул. КИМ вблизи ул. Циолковского монтаж новых труб уже завершился. Сейчас здесь ведутся засыпка щебнем, подготовка основания к восстановлению асфальтового покрытия. Параллельно специалисты подрядной организации продолжают реконструировать трубопровод вблизи ул. Рабоче-Крестьянской.

В связи с продолжением реконструкции тепловой сети ограничение движения транспорта по ул. КИМ в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ продлевается до 20 августа. Объезд осуществляется по ул. Рабоче-Крестьянской, Пугачевской, Калинина, Академической. Приносим извинения жителям за доставленные неудобства.

Важно, что параллельно с реконструкцией теплотрасс по инвестпрограмме в Волгограде продолжаются плановые ремонты старых трубопроводов по результатам гидравлических испытаний в рамках подготовки теплового хозяйства к зиме. На данный момент на прочность проверили порядка 1465,14 км сетей (в однотрубном исчислении) – 91,7% всех теплокоммуникаций города. Также обеспечивается готовность к холодам жилых зданий – промывку и опрессовку прошли уже более 3700 многоквартирных домов, что составляет 75% всего жилого фонда областного центра, получающего тепло централизованно. Для сравнения, на середину августа 2017 года готовность жилого фонда составляла 74%. Кроме того, в настоящее время опрессовку завершили в 72% медицинских и 92% образовательных организаций города – всего 600 учреждений.

Напомним, общий объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.