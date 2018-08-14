В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» в Ворошиловском районе осуществляется техперевооружение проблемной теплотрассы, пролегающей на ул. КИМ. Работы организованы в несколько этапов. Вблизи ул. Циолковского уже завершился монтаж новой теплотрассы диаметром 150 мм. Сейчас здесь производится засыпка щебнем, ведется подготовка к восстановлению асфальтового покрытия. Параллельно осуществляется реконструкция участка трубопровода вблизи ул. Рабоче-Крестьянской. В связи с продолжением работ ограничение движение транспорта по ул. КИМ в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ продлевается до 20 августа.

«Концессии теплоснабжения» продолжают обновлять тепловое хозяйство Волгограда. Для этого компания осуществляет не только модернизацию котельных и тепловых пунктов, но и реконструкцию тепловых сетей. Трубопровод на ул. КИМ в Ворошиловском районе питает гимназию №5 и детско-юношескую спортивную школу №1. Однако за 30 лет эксплуатации сеть пришла в негодность – только за последние 5 лет ее латали не менее 10 раз, что, в свою очередь, вело к ремонтам и перекрытию движения на ул. КИМ, доставляло неудобства автомобилистам.

Привести объект в порядок стало возможно благодаря инвестиционной программе «Концессии теплоснабжения». Техническое перевооружение теплосети организовали в несколько этапов в границах улиц Рабоче-Крестьянская и Циолковского. Старые трубы протяженностью порядка 500 метров (в однотрубном исчислении) не просто заменят на новые в предизоляции, увеличивающей срок службы сетей до 25 лет, но еще и увеличат диаметр теплопровода – со 100 до 150 мм. Это повысит надежность инженерной системы в целом, а также в перспективе позволит переключить на данную теплотрассу еще два социально значимых объекта.

На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура

На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура

В настоящее время на ул. КИМ вблизи ул. Циолковского монтаж новых труб уже завершился. Сейчас здесь ведутся засыпка щебнем, подготовка основания к восстановлению асфальтового покрытия. Параллельно специалисты подрядной организации продолжают реконструировать трубопровод вблизи ул. Рабоче-Крестьянской.

На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура

В связи с продолжением реконструкции тепловой сети ограничение движения транспорта по ул. КИМ в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ продлевается до 20 августа. Объезд осуществляется по ул. Рабоче-Крестьянской, Пугачевской, Калинина, Академической. Приносим извинения жителям за доставленные неудобства.

На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура

На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура
На улице КИМ смонтировали новую теплосеть Инфраструктура

Важно, что параллельно с реконструкцией теплотрасс по инвестпрограмме в Волгограде продолжаются плановые ремонты старых трубопроводов по результатам гидравлических испытаний в рамках подготовки теплового хозяйства к зиме. На данный момент на прочность проверили порядка 1465,14 км сетей (в однотрубном исчислении) – 91,7% всех теплокоммуникаций города. Также обеспечивается готовность к холодам жилых зданий – промывку и опрессовку прошли уже более 3700 многоквартирных домов, что составляет 75% всего жилого фонда областного центра, получающего тепло централизованно. Для сравнения, на середину августа 2017 года готовность жилого фонда составляла 74%. Кроме того, в настоящее время опрессовку завершили в 72% медицинских и 92% образовательных организаций города – всего 600 учреждений.

Напомним, общий объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

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