В память о тысячах мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, 23 августа в Волгоградской области на Приволжской железной дороги пройдет акция «Памятный гудок».

По данным пресс-службе ОАО «РЖД», во время акции в 11:00 все локомотивы грузовых и пассажирских поездов, которые будут в этот момент находиться на территории Волгоградского железнодорожного узла, подадут в течение одной минуты звуковой сигнал, а на железнодорожном вокзале Волгоград-1 будет объявлена минута молчания.