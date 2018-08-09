Для удобства автомобилистов на пересечении ул. Комсомольской и Набережной 62-й Армии в Центральном районе будет введено круговое движение. Новая схема движения транспорта позволит увеличить пропускную способность на данном участке улично-дорожной сети, а также сделает его более безопасным для проезда.

До конца лета здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки, а также нанесена горизонтальная разметка и размещены водоналивные блоки. Дорожные знаки «Главная дорога» на въезде будут заменены знаками «круговое движение» с изменением правила проезда пересечения в соответствии с ПДД. Часть новых знаков расположится на растяжках над дорожным полотном при подъезде к развязке, часть будет установлена на стойках. Кроме того, дорожные службы установят дополнительные знаки разграничения движения по полосам, а также предписывающие знаки. Схема движения на пересечении двух важных автодорог изменилась в связи с возросшей интенсивностью движения транспорта после строительства Нулевой продольной магистрали. Новая городская магистраль приняла на себя значительную часть трафика в Центральном районе Волгограда. Кроме того, по ней проходят маршруты общественного транспорта.

Ранее аналогичная схема движения была организована на ул. Набережной 62-й Армии рядом с Речным вокзалом. После введения здесь круговой развязки движение транспорта и пешеходов стало более упорядоченным и безопасным.