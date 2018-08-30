На нулевой продольной магистрали на пересечении улиц Комсомольской и Набережной им. 62-й Армии начала действовать новая схема движения. Обычное примыкание дорог здесь заменено на круговое движение. Перед этим дорожные службы провели комплекс работ по изменению схемы: нанесли новую разметку, установили знаки и водоналивные блоки. Учитывая высокую интенсивность движения, мероприятия проводились без перекрытия проезжей части.

​На всем перекрестке была нанесена новая схема дорожной ориентации. Кроме того, были демонтированы старые и установлены новые дорожные знаки: вместо указателей «Главная дорога» и «Уступи дорогу» здесь появились знаки направления движения по полосам и «Круговое движение». Часть указателей установлены на металлических стойках, часть – на растяжках над дорожным полотном.

В центре перекрестка появилось кольцо радиусом около 12,5 метров. Чтобы помочь водителям в ориентировании, в переходный период внутри кольца установили несколько десятков водоналивных баков. Впоследствии предполагается заменить их на капитальные ограничительные конструкции из бордюрного камня. Для пешеходов на перекрестке сохранились существующие переходы – по одному через ул. Комсомольскую перед перекрестком и через проезжую часть на ул. Набережной 62 Армии.