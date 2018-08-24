Напомним, что 26 августа в Волгограде пройдет первый Фестиваль молодежи «БЕРЕГ-2018». В рамках мероприятия жителей и гостей города ждет большая развлекательная программа. Мероприятие будет проходить в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». В этот день парковая зона станет главной площадкой для выступления талантливой молодежи в режиме нон-стоп. Кроме того, жители и гости города смогут познакомиться с работами граффити художников, посетить фотовыставку, интерактивные и образовательные площадки с участием известных людей, добившихся успехов в разных сферах деятельности. Начало мероприятия в 10:00.

​Молодежный фестиваль объединит несколько тематических пространств, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и другим молодежным направлениям. Главная сцена станет площадкой для выступления творческой молодежи. На малой сцене амфитеатра состоится открытый пикник-квартирник – здесь молодые исполнители представят новейшие направления музыкальной индустрии и познакомят гостей с новыми работами от кавер-групп города.

Все желающие смогут попробовать себя в свободном творчестве. На территории парка будут работать лектории-шатры, в которых известные люди проведут уникальные лекции и мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль в формате уличного мероприятия будет работать практически весь день – с 10:00 до 23:00. И самое главное — на закрытии фестиваля для волгоградцев выступят звезды российской эстрады группа 5sta Family и Вахтанг.

Кроме того, в социальных сетях продолжается конкурс среди битбокс-исполнителей, победитель которого сможет выступить на одной сцене с одним из хедлайнеров фестиваля – вице-чемпионом мира по битбоксу Вахтангом. Подробности на сайте по ссылке.