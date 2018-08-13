В парке ЦПКиО на колесо обозрения рабочие начали монтировать кабинки. Первые восемь кабинок были установлены на прошлой неделе. После того, как все кабинки установят, колесо обозрения пройдет ряд тестовых испытаний.

Монтаж кабинок осуществляет группа специалистов, имеющих большой опыт в проведении таких работ. Кабинки весом 500 кг крепятся при помощи манипулятора симметрично с помощью 12 болтов, каждый из которых способен выдержать нагрузку в 5 тонн. В завершении установки вся конструкция пройдет ряд тестовых испытаний. В это время аттракцион будет вращаться без посетителей при различных вариантах загрузки – для этого кабины заполнят мешками с песком.

Напомним, круг для колеса обозрения изготовили по специальному заказу на одном из крупнейших заводов в Санкт-Петербурге. В ходе работ проект колеса обозрения был усовершенствован с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь колесо сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Кроме того, в кабинки дополнительно установили аудиосистемы – отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.