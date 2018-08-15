1 сентября, в день города в Волгограде пройдет большой фестиваль DOM.RU FEST, на котором выступит популярный интернациональный музыкант, победитель премии MTV EMA 2017 Иван Дорн. Фестиваль организует телеком-оператор «Дом.ru» совместно с мировыми и российскими телеканалами. Фестиваль ждет гостей у интерактивного музея истории (ул. Набережная 62-й Армии, 1б) с 11:00 до 22:00, вход свободный.

DOM.RU FEST раздвинет границы телевидения и привезет в Волгоград все то, что жители города любят смотреть дома по ТВ. Гостей ждет 10 зон: музыка, спорт, кино, дети, здоровье и красота, творчество, еда, технологии, дизайн. На фестивале будут работать площадки телеканалов Boomerang, Paramount Comedy, Sony Channel, TLC, «Бобёр» и «ЖИВИ!».

В зоне телеканала Boomerang ждут самых юных гостей фестиваля, для них будут работать мастер-классы по робототехнике, скалодром, гоночный трек для радиоуправляемых машинок, квест и фотозона с любимыми героями мультфильмов. Телеканал Paramount Comedy пригласит в кинотеатр под открытым небом, где можно будет посмотреть любимые эпизоды культовых комедийных сериалов «Друзья», «Теория большого взрыва» и «Бруклин 9-9». Телеканал Sony Channel проведет мастер-классы по стилю и красоте по мотивам сериала «Секс в большом городе», а TLC расскажет будущим молодоженам, как подготовить свадьбу мечты. Всех, кто готов изменить свою жизнь к лучшему, обустроить свой дом и дачу, научиться создавать своими руками необычные и практичные вещи для интерьера, ждут в зоне телеканала «Бобёр», а «ЖИВИ!» организует мастер-класс по танцам и йоге, которые проведут ведущие программы «Табата-лайт» Руслан Панов и Катя Демидова. На зоне «Дом.ru» можно будет отправиться в космическое VR-путешествие, выиграть призы в конкурсах, отдохнуть в лаунж-зоне. Весь день будет работать фуд-корт, где сети ресторанов быстрого питания «Блинберри» и «СушиВесла» организуют мастер-классы по кулинарии и фуд-фото.

На сцене DOM.RU FEST выступят популярные волгоградские группы, а завершится фестиваль открытым концертом Ивана Дорна — лучшим артистом 2017 года по версии MTV Россия, прославившимся такими хитами, как «Стыцамэн», «Бигуди», «Мишка виновен» и др.

«Мы рады представить в Волгограде новый, фестивальный формат летнего отдыха. Надеемся, что каждый, кто придет на DOM.RU FEST, найдет интересное, увлекательное занятие по душе. Наши музыкальные гости помогут создать особую атмосферу», — говорит директор филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.

Программа DOM.RU FEST будет опубликована в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте», группе фестиваля https://vk.com/festdomru и специальном мобильном приложении.