На Центральной набережной стартовали подготовительные работы для установки новых оцинкованных металлических опор линий освещения. Порядка 100 фонарей будут установлены на территории от Центральной лестницы до ул. 7-я Гвардейская. Аналогичные работы по обновлению и строительству линий наружного освещения проводятся по всему Волгограду впервые с советских времен благодаря заключению в начале года концессионного соглашения между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград».

Специалисты ООО «Светосервис – Волгоград» согласно генеральному плану уже выполнили геодезическую разметку и приступили к бурению земли под металлические опоры для наружного освещения, а также к укладке подземного кабеля. При этом старые бетонные опоры со светильниками будут освещать улицу до запуска новой системы. Обновление линий освещения – очередной этап благоустройства нижней террасы набережной им. 62-й Армии. В настоящее время на реконструкцию нижней террасы объявлен аукцион по отбору подрядной организации.

Сначала специалисты выкапывают траншею, куда укладывают силовой кабель. Далее при помощи крано-буровой установки бурят отверстия глубиной не менее 2 метров для закладных деталей — подземных опор, которые заливаются уплотненной бетонной смесью. Это позволит наружным опорам выдержать сильные ветровые и механические нагрузки. Когда закладной элемент выставлен и забетонирован, к нему сверху болтовым соединением крепится металлическая опора, внутрь которой бригады заводят кабель. Завершающей стадией строительства новых линий освещения является установка кронштейна и светодиодного светильника.

Для строительства новой линии освещения подбирались качественные и долговечные материалы. Так, металлические опоры имеют оцинкованное покрытие, благодаря которому они могут прослужить свыше 25 лет. Управлять светильниками будет новая автоматическая система, она позволит гибко координировать режимы освещения. На сегодняшний день уже заменены около 2 тысяч светоточек и порядка 230 новых световых оцинкованных опор вдоль оживленных магистралей города. В ближайшее время стартуют работы по установке светильников в частном секторе Советского района, в текущем году запланировано строительство линий освещения в отдаленных поселках Волгограда.