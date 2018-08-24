В Волгограде продолжаются работы по обновлению Центральной набережной. На данный момент рабочие проводят реконструкцию главной лестницы с пропилеями, которая является одним из символов города. Во время работ были проведены обследования несущих конструкций центральной лестницы — эксперты провели визуальный осмотр и взяли более 300 лабораторных проб бетона. Было проведено ультразвуковое обследование несущей арматуры. По результатам этой части испытаний было определено, что часть конструкций за полвека пришла в изношенное состояние и нуждается в усилении. Эти элементы будут укреплены стекловолокном. Кроме того, специалисты облегчат сами балки, заменив старый выравнивающий слой бетона на более современные материалы, которые весят до двадцати четырех раз меньше и при этом не уступают в прочности.

Параллельно строители продолжают восстановление лестничных маршей. На первом этапе две лестничные площадки освободили от гранитных плит. Сегодня рабочие снимают с основания ступеней слой бетона, который впоследствии также заменят на современный материал. Одновременно ведутся работы по очистке демонтированных ранее гранитных ступеней – при помощи специальной техники с камня удаляют накопившуюся за десятилетия грязь. После его промоют водой, покроют защитным слоем и вернут на прежнее место — для этого каждую плиту пронумеровали. В случае, если камень сильно поврежден и его невозможно восстановить, гранит заменят на новый из того же месторождения.

В рамках комплексного обновления отреставрированы будут и другие объекты архитектурного ансамбля набережной им. 62-й Армии. Так, в ближайшее время начнется следующий этап обновления пропилеев, обрамляющих центральную лестницу. Ранее здесь заменили штукатурку, восстановили декоративные элементы, в том числе установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили к окраске колонны. Продолжается восстановление ротонды. Завершив укрепление основания сооружения, специалисты приступили к возвращению на место демонтированных ранее гранитных плит нижнего яруса. После этого подрядная организация усилит верхний ярус подпорной стены и отреставрирует основание смотровой площадки ротонды.

Напомним, возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась и пришла в крайне изношенное состояние. Комплексное обновление набережной началось осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений — было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов, модернизированы сети электроснабжения.

На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура

На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура
На Центральной набережной будут проведены дополнительные работы по укреплению опорных конструкций лестницы Инфраструктура

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