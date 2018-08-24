В Волгограде продолжаются работы по обновлению Центральной набережной. На данный момент рабочие проводят реконструкцию главной лестницы с пропилеями, которая является одним из символов города. Во время работ были проведены обследования несущих конструкций центральной лестницы — эксперты провели визуальный осмотр и взяли более 300 лабораторных проб бетона. Было проведено ультразвуковое обследование несущей арматуры. По результатам этой части испытаний было определено, что часть конструкций за полвека пришла в изношенное состояние и нуждается в усилении. Эти элементы будут укреплены стекловолокном. Кроме того, специалисты облегчат сами балки, заменив старый выравнивающий слой бетона на более современные материалы, которые весят до двадцати четырех раз меньше и при этом не уступают в прочности.

Параллельно строители продолжают восстановление лестничных маршей. На первом этапе две лестничные площадки освободили от гранитных плит. Сегодня рабочие снимают с основания ступеней слой бетона, который впоследствии также заменят на современный материал. Одновременно ведутся работы по очистке демонтированных ранее гранитных ступеней – при помощи специальной техники с камня удаляют накопившуюся за десятилетия грязь. После его промоют водой, покроют защитным слоем и вернут на прежнее место — для этого каждую плиту пронумеровали. В случае, если камень сильно поврежден и его невозможно восстановить, гранит заменят на новый из того же месторождения.

В рамках комплексного обновления отреставрированы будут и другие объекты архитектурного ансамбля набережной им. 62-й Армии. Так, в ближайшее время начнется следующий этап обновления пропилеев, обрамляющих центральную лестницу. Ранее здесь заменили штукатурку, восстановили декоративные элементы, в том числе установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили к окраске колонны. Продолжается восстановление ротонды. Завершив укрепление основания сооружения, специалисты приступили к возвращению на место демонтированных ранее гранитных плит нижнего яруса. После этого подрядная организация усилит верхний ярус подпорной стены и отреставрирует основание смотровой площадки ротонды.

Напомним, возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась и пришла в крайне изношенное состояние. Комплексное обновление набережной началось осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений — было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов, модернизированы сети электроснабжения.