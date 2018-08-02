И вновь музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей города на уникальную акцию «Музейный sale», которая состоится уже в эту субботу, 4 августа.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», с 9:00 до 16:30 гости смогут воспользоваться эксклюзивной возможностью и с помощью жребия определить свою скидку на любую из интерактивных программ, квестов, выставок или экскурсий, запланированных на 4 августа.

Посетителей ждет знакомство с историей селения Сарепта, традициями сарептян и посещение всех выставочных залов на обзорных экскурсиях. Любители спелеологии получат массу впечатлений на выставке «Затерянные миры междуречья Волги и Дона», посвященной таинственным пещерам нашей области. Поклонники сверхъестественного пощекочут свои нервы на экскурсионной программе «Сарепта мистическая». А юных гостей музей-заповедник приглашает повеселиться на «Пижамной вечеринке» и стать участником захватывающего приключения, приняв участие в квесте «Шпионские игры».

Акция «Музейный sale» подарит посетителям возможность провести интересный и веселый день в музее-заповеднике «Старая Сарепта» всей семьей.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.